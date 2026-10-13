Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 17:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 17:13

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 84 yaşındaki Meryem Kuzan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KAZA KORKUTELİ-TEFENNİ YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 14.00 sıralarında Korkuteli-Tefenni yolunda meydana geldi. Tefenni'den Antalya yönüne giden Osman Kuzan'ın kullandığı 07 CGM 77 plakalı hafif ticari araç ile İ.T. yönetimindeki 34 ZL 848 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Osman Kuzan, Halim Kuzan ve Meryem Kuzan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

84 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Meryem Kuzan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyoneti kullanan 17 yaşındaki İ.T.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.