Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ adına o kadar çok kötü şey var ki ne yazacağımı bilmiyorum.

Taktik yok. Takım boyu inanılmaz uzun. Beşiktaş'ta bir oyuncu rakibe pres yapıyor, ona en yakın oyuncu 45-50 metre uzaklıkta bulunuyor.

Top rakibin ayağında ise sahayı enlemesine daraltırsın, top sizin ayağınızda ise oyunu enlemesine genişletirsin. Beşiktaş'ta bunu hiç göremiyoruz.

Beşiktaş'ta oyuncuların arasındaki mesafenin en fazla 25-30 metre olması gerekiyor, bizim gördüğümüz ise 50-55 metre!

Siyah-Beyazlılar neredeyse hiç pozisyon üretemedi. Ortada bir takım oyunu yok.

İlerideki oyuncular o gün hareketli değilse Beşiktaş hiçbir şey üretmiyor. Semih ve Muleka gibi. Cenk her maç takımı 1 kişi eksik oynatıyor, bir de oyundan çıkarken tepki gösteriyor.

Kayserispor çok pozisyona girdi ve bence 2 puan kaybetti. Beşiktaş ise 1 puanı kazandı.

Muçi'nin kumaşını beğendim.

Worrall Beşiktaş'a uygun değil. Bir kere çok ağır ve topu oyuna sokarken panik yapıyor.

Takımın en iyisi Necip!



"Beşiktaş takımı kafasına göre oynuyor...

Beşiktaş'ta bir oyun planı yoksa bu teknik direktöre yazar. Bence bu sezonki hocalar arasında hiçbir fark yok. Santos da verimsiz."