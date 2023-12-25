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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

25 Aralık 2023, Pazartesi

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Herkes için mutlu gece!

SON zamanlarda izlediğim en kötü derbi. Bu oyun ne Fenerbahçe'ye ne de Galatasaray'a yakıştı. Arda Kardeşler de kötüydü. Futbol oynatmadı. Çok sayıda gereksiz düdükler çaldı. Oyunu konuşmak istiyorum ama ortada konuşabileciğimiz bir oyun yok.
Galatasaray'ı anlarım deplasmanda kontrollü oyunu tercih etti. Fakat; İsmail Kartal hiç mi takımını alevlendirmez? 50 bin seyirci atak bekliyor. Galatasaray'ın daha çok pozisyonu vardı.
Herkes sanki maçtan önce karşılaşmayı berabere bitirmek için anlaşmış gibiydi. Maçın temposu düşüktü, seyir zevki hiç yoktu. Boşuna oynanan bir maç havasındaydı. Bu maçın bu şekilde sonlanması Türk futbolu adına üzüntü verici.
Sahada devamlı itiraz eden oyuncu grubu vardı.
Devamlı hakemle diyalog vardı.
Devamlı etliye sütlüye karışmayayım, sonuca etki etmeyeyim diyen bir hakem gördük. Bu üzücü.
Çok kötü bir maç, çok kötü bir futbol! 0-0 sona erdi.

"Bu sonucun hem hakemi hem de iki tarafı mutlu ettiği fikrindeyim.
Sahada bence futbol adına konuşulacak hiçbir şey yoktu. Herkesin bu sonuçtan mutlu olacağını düşünüyorum."

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