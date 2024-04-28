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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 28 Nisan 2024

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Favori olan kazandı

MAÇ, beklenildiği gibi başladı diyebiliriz. Beşiktaş savunmada geriye çekilerek Fenerbahçe'yi beklemeye çalıştı.
Fakat kaybedeceği bir şey yoktu.
Daha önde basıp Fenerbahçe'yi oynatmayabilirdi. Yapılan sert müdahaleler, Necip'in sarı kart görmesi, Musrati'nin atılması ilk yarıda Beşiktaş için mağlubiyetin habercisi oldu. Serdar Topraktepe'nin ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerine çok anlam veremedim.
Rashica ve Muci'nin çıkması dikine gedebilecek oyuncu sayısını azalttı. İlerlayen dakikalarda bu oyunculara ihtiyaç duyulabilirdi.
Maçın eksik oynandığını düşünmüyorum. Fenerbahçe'de de çok eksik oyuncular vardı.
Farka gidecek daha aktif oynayacak bir takım bekleniyordu ama öyle olmadı. Maçı kopartamayan Fenerbahçe Beşiktaş'tan daha kötü futbol oynadı.
Muleka'nın kafası gol olsa dengeler değişebilirdi.
Son dakikalarda anlamsız bir şekilde geriye çekilen ve oyunu Beşiktaş'a bırakan Fenerbahçe bu hatasını yediği golle ödedi. Fakat 90 dakika sonunda kazanmasını bilip şampiyonluk yarışına tutundu. Beşiktaş için ise kayıp geçen sezonda tek hedef kupa ve ligi ilk 4'te bitirmek olacaktır.

"Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha kötü futbol oynadı.
Taraftarlar takımlarından farklı bir derbi galibiyet bekliyorlardı"

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