Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/191 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/191 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, İNEGAZİ Mahallesi/Köyü Mezarlık Mevkii, 102 Ada, 44 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz (Taşınmaz üzerinde 170m² alanında delikli tuğla duvarlı ve marsilya kiremit örtülü ahşap çatılı, hayvan ağılı şeklinde sabit yapı mevcuttur)

SATIŞA KONU MAL TAŞINMAZIN TAMAMI OLMAYIP, SADECE BORÇLUYA AİT 1/4 HİSSE PAYI SATILACAKTIR.

Adresi : İnegazi Köyü Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 7.560,43m² (Satışı yapılacak kısım borçluya isabet eden 1/4 hisse payıdır, TAŞINMAZIN TAMAMI SATILMAYACAKTIR)

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmar planı kapsamı dışında köy alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.857.152,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaza esas yapı kayıt belgelerinin iptal edildiğine dair Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tescil edilen beyan vardır, Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02033295

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