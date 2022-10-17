BEŞİKTAŞ bu sezon Vadafone Park'ta oynadığı sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra yine evinde oynadığı 2. derbiyi bu kez mutlak surette kazanmayı hedefliyordu. Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 gibi flaş bir skorla yenmesine rağmen yorgun olan Trabzon karşısında Beşiktaş en azından kağıt üzerinde derbinin favorisiydi.
Fakat Beşiktaş'ın derbiye coşkulu başlamasını bekleyenler çok yanıldı.
İNANILMAZ HATALAR...
Hücumda ve savunmada dağınık bir görüntü veren Beşiktaş, kornerden gelen topta Maxi Gomez'i boş bırakınca geri düştü. Sonrasında Trabzon kendi kalesine atsa da Masuaku'nun büyük hatası Beşiktaş'ı tekrar geriye düşürdü. Masuaku öyle bir pas verdi ki Trezeguet'ye adeta "Al da at" dedi.
Trabzon'da işler iyi giderken Bakasetas, Hamsik ve Gomez'in oyundan alınması Beşiktaş'ın işine yaradı.
Cenk'in golü kötü gecede sadece 1 puanı getrdi. Gerçek şu ki Beşiktaş'ta hem mental hem de fiziksel düşüş var.
Coşkulu futbol bekleyenler yanıldı
Mental ve fiziksel düşüş var
Beşiktaş çok dağınıktı
BEŞİKTAŞ bu sezon Vadafone Park'ta oynadığı sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra yine evinde oynadığı 2. derbiyi bu kez mutlak surette kazanmayı hedefliyordu. Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 gibi flaş bir skorla yenmesine rağmen yorgun olan Trabzon karşısında Beşiktaş en azından kağıt üzerinde derbinin favorisiydi.
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