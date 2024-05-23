İ L A N

ELMALI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığınca Sanık Yassın ALABBO hakkında Suç Eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan açılan kamu davasının Mahkememizde yapılan yargılaması sonunda Mahkememizin 28.11.2023 gün ve2022/730 esas 2023/803 sayılı kararı ile sanığa neticeten 3600 TL.ve 100 TL.APC.sı verildiği , Mahkememiz kararının Mohammad ve Asouma oğlu 09/09/1978 Halep doğumlu, YASSIN ALABBO 'ya bilinen adreslerinde tanınmadığı nedeni ile tebliğ edilemediği, adres araştırmalarında da adresinin tespit edilemediği MERNİS'te kayıtlı yahut bilinen başka adresi de bulunmadığı anlaşılmakla; Mahkememiz kararının 7201 sayılı yasanın 28/1. maddesi gereğince ilanen tebliğine ;Mahkememiz kararının yapılacak ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle kararın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf edilebileceği kararın süresinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği ve ilan masraflarının yargılama masrafları ile birlikte sanıktan tahsil edileceği hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02037475

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