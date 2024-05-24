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Son dakika | Dışişleri Bakanlığından UAD'ın 'İsrail' kararı sonrası BMGK'ya çağrı: Üzerinize düşeni yapın!

Son dakika haberi! Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, katil İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kararın uygulanması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Adalet Bakanı Tunç ise, "İnsanlık vicdanında mahkum olan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır." dedi.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 19:28 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 20:21
Son dakika | Dışişleri Bakanlığından UAD’ın ’İsrail’ kararı sonrası BMGK’ya çağrı: Üzerinize düşeni yapın!

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Dışişleri Bakanlığınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği ihtiyati tedbir kararının memnuniyetle karşılandığını belirtilerek, "Divan'ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz." açıklaması yapıldı.

Bakanlık, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'de Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir." denilen açıklamada, "Divan'ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Deyr El Balah kentindeki Sosyal ve Kalkınma Bakanlığı'na ait bir binaya düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar, bölgedeki Filistinliler tarafından binadan tahliye edildi. (23 Mayıs 2024)İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Deyr El Balah kentindeki Sosyal ve Kalkınma Bakanlığı'na ait bir binaya düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar, bölgedeki Filistinliler tarafından binadan tahliye edildi. (23 Mayıs 2024)

''DERHAL YERİNE GETİRİLMELİDİR''
Karara ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği ihtiyati tedbir kararının önemli olduğunu belirtti.


Çelik, sosyal medya hesabından, UAD'nin ihtiyati tedbir kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah'a yönelik vahşi saldırılarını sonlandırmasına ve Refah Sınır Kapısı'nın insani yardımlara açılmasına ilişkin alınan kararın hayati ve önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, İsrail'in bu kararın gereğini derhal yerine getirmesini sağlamalıdır. Bu kararın sahaya nasıl yansıyacağı, kurallara dayalı bir dünya düzeni iddiasında bulunan devletler için bir samimiyet testi olacaktır. Uluslararası toplumun, Uluslararası Adalet Divanı kararının arkasında durması ve kararın takipçisi olması gerekmektedir."

"Cumhurbaşkanımızın Gazze için yaptığı çağrılar hem insani hem de siyasi olarak tüm insanlığa yöneliktir. Bu çağrılar, bugün insanlık değerlerini korumak için kurulan tüm kurumlar ve uluslararası mahkemeler tarafından da karar olarak açıklanmaktadır. İnsanlık değerlerini korumak için bu kurumları ve mahkemeleri kuranların, söz konusu Gazze olunca bu kurumları dikkate almamaları kabul edilemez."


''KARAR ÖNEMLİ ANCAK YETERSİZDİR''
Adalet Bakanı Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlerle ilgili kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Uluslararası Adalet Divanının 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah'ta soykırım yapan işgalci İsrail'in saldırıları durdurmasına ve insani yardımların önünün açılmasına yönelik verdiği karar, Filistin'de akan kan ve gözyaşının dinmesi adına önemli ancak yetersizdir.

İşgalci İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı kararlara en kısa sürede uymalıdır.

Yaklaşık 8 aydan bu yana 36 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 80 binden fazla Filistinlinin ise yaralanmasına neden olan barbar İsrail, işlediği savaş ve insanlık suçlarına son vermelidir.

"İSRAİLLİ YETKİLİLER, EN KISA SÜREDE HAK ETTİKLERİ CEZAYA ÇARPTIRILMALIDIR"
İsrail, terör örgütü gibi davranmayı bırakmalı, uluslararası hukukun gereğini yerine getirmelidir. Demokrasiye ve insan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da İsrail'in kararlara uyması noktasında harekete geçmelidir. İnsanlık vicdanında mahkum olan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır.

Türkiye olarak İsrail'in hain saldırıları duruncaya ve İsrailli yetkililer cezalandırılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Masum Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanlarında olmaya, dünyada hakkı ve adaleti savunmaya devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?
Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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