Son dakika | Dışişleri Bakanlığından UAD’ın ’İsrail’ kararı sonrası BMGK’ya çağrı: Üzerinize düşeni yapın!

"Cumhurbaşkanımızın Gazze için yaptığı çağrılar hem insani hem de siyasi olarak tüm insanlığa yöneliktir. Bu çağrılar, bugün insanlık değerlerini korumak için kurulan tüm kurumlar ve uluslararası mahkemeler tarafından da karar olarak açıklanmaktadır. İnsanlık değerlerini korumak için bu kurumları ve mahkemeleri kuranların, söz konusu Gazze olunca bu kurumları dikkate almamaları kabul edilemez."



''KARAR ÖNEMLİ ANCAK YETERSİZDİR''

Adalet Bakanı Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlerle ilgili kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Uluslararası Adalet Divanının 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah'ta soykırım yapan işgalci İsrail'in saldırıları durdurmasına ve insani yardımların önünün açılmasına yönelik verdiği karar, Filistin'de akan kan ve gözyaşının dinmesi adına önemli ancak yetersizdir.

İşgalci İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı kararlara en kısa sürede uymalıdır.

Yaklaşık 8 aydan bu yana 36 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 80 binden fazla Filistinlinin ise yaralanmasına neden olan barbar İsrail, işlediği savaş ve insanlık suçlarına son vermelidir.

Uluslararası Adalet Divanının 7 Ekim'den bu yana #Gazze ve #Refah'ta soykırım yapan işgalci İsrail'in saldırıları durdurmasına ve insani yardımların önünün açılmasına yönelik verdiği karar, Filistin'de akan kan ve gözyaşının dinmesi adına önemli ancak yetersizdir.



İşgalci… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 24, 2024

"İSRAİLLİ YETKİLİLER, EN KISA SÜREDE HAK ETTİKLERİ CEZAYA ÇARPTIRILMALIDIR"

İsrail, terör örgütü gibi davranmayı bırakmalı, uluslararası hukukun gereğini yerine getirmelidir. Demokrasiye ve insan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da İsrail'in kararlara uyması noktasında harekete geçmelidir. İnsanlık vicdanında mahkum olan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır.