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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 16 Ağustos 2021, Pazartesi

İki takıma da tebrikler

FENERBAHÇE ile Adana Demirspor arasında sezonun ilk haftası olmasına rağmen temposu ve seyir zevki yüksek bir maç izledik.
Adana sıcağına rağmen oyuncuların mücadelesi takdir edilesiydi. Maçın ilk yarısında her iki takım da pozisyonlar buldu ve birbirini zorladı ancak topu ağlarla buluşturmayı başaramadı.
Sarı-Lacivertliler ikinci yarının ilk dakikasında attığı golle mücadelede kilidi açtı. Sonrasında ise Adana Demirspor'un müthiş bir baskısı vardı.
Mavi Şimşekler sağlı sözellikle son bölümde Fenerbahçe'yi adeta yarı sahasına hapsetti.

F.BAHÇE HAK ETTİ
PEREIRA 3'lü savunmada ısrar ederse Türkiye'deki oyunlardan farklı bir görüntü ortaya çıkar ki hoca 3'lüde ısrar ediyor. Ancak Serdar Aziz ile 3'lü olmaz. Son bölümü forvetsiz oynayan Fener, kontra ataklarla rakibini zorladı.
Fenerbahçe iyi oyununu 3 puanla süsledi.
İki takımın da oyun anlayışını beğendim.

MAÇIN EN iYİSi MESUT
Attığı gol kritik bir 3 puan kazandırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA
Faslı oyuncuyu oyunun içinde göremedik.

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