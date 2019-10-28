İlaç gibi galibiyet
Beşiktaş üstünlük sayısını bulduktan sonra oyunu kontrol etmeyi de bildi ve ilaç gibi bir galibiyet elde etti.
UMUT İPTEN ALDI
Beşiktaş'ın dün aldığı galibiyette Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Ümraniye'de futbolcularıyla yaptığı toplantıdaki 'güven aşısı'nın önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.
Bu galibiyet yönetim, futbolcular ve teknik heyet arasındaki bağı güçlendirdi.
Umut Nayir de teknik direktör Abdullah Avcı'yı ipten aldı. Bundan sonra ortaya çıkacak olan birlikteliği iyi kullanmak Beşiktaş'ı yukarılara taşıyacaktır.
MAÇIN EN İYİSİ: UMUT
Attığı gol Beşiktaş'ı hayata döndürdü.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Varlığı G.Saray'a zarar veriyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Fenerbahçe gaza bastı 27 Ekim 2019, Pazar FENERBAHÇE Konyaspor karşısında ilk dakikadan itibaren yüksek bir konsantrasyonla sahada yer aldı. Taraftarının...
- Beşiktaş’ta zor günler! 25 Ekim 2019, Cuma UEFA Avrupa Ligi'nde Braga önünde belki de tamam ya da devam maçına çıkan Beşiktaş'ta çok büyük sorunlar vardı....
- Fenerbahçe hak etti 21 Ekim 2019, Pazartesi Fenerbahçe, Denizli karşısında maça kontrollü başladı ve rakibinin hata yapmasını bekledi. Belki de herkesin "Sağ...
- Bu kadro ile bu kadar 20 Ekim 2019, Pazar BEŞİKTAŞ'IN bu sezonki en büyük sorunu üretememek. Bu sorun dün Ankaragücü karşısında da ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar,...
- Altın değerinde galibiyet 12 Ekim 2019, Cumartesi MİLLİ Takım Arnavutluk karşısında çok kritik bir 3 puan alarak EURO 2020 vizesini büyük oranda garantiledi. Milli...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.