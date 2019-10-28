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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 28 Ekim 2019, Pazartesi

İlaç gibi galibiyet

DERBİNİN ilk bölümü kısır geçti. Her iki taraf da çok fazla top kaybı yaptı ve ortaya zevksiz bir oyun çıktı. İlk yarıda Galatasaray daha atak gibi gözüktü ama Beşiktaş kalesinde pozisyon vermedi. Siyah-Beyazlılar ikinci yarıda ise oyunun kontrolünü eline aldı. Üst üste girilen pozisyonlar sonrası Caner'in usta işi ortasında Umut mükemmel bir kafa vuruşu ile Kartal'a hayat veren golü kaydetti.
Beşiktaş üstünlük sayısını bulduktan sonra oyunu kontrol etmeyi de bildi ve ilaç gibi bir galibiyet elde etti.

UMUT İPTEN ALDI
Beşiktaş'ın dün aldığı galibiyette Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Ümraniye'de futbolcularıyla yaptığı toplantıdaki 'güven aşısı'nın önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.
Bu galibiyet yönetim, futbolcular ve teknik heyet arasındaki bağı güçlendirdi.
Umut Nayir de teknik direktör Abdullah Avcı'yı ipten aldı. Bundan sonra ortaya çıkacak olan birlikteliği iyi kullanmak Beşiktaş'ı yukarılara taşıyacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ: UMUT
Attığı gol Beşiktaş'ı hayata döndürdü.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Varlığı G.Saray'a zarar veriyor.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU İlaç gibi galibiyet
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