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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 16 Ağustos 2018, Perşembe

Fikret Orman haddini aştı

KRET Orman son yıllarda birçok yıldız oyuncuyu sattı. Buna rağmen Beşiktaş şu anda 2.1 milyar borç açıklıyor. Aslında çok önemli kişilerden aldığım bilgiye göre kulübün borcu 3.5 milyar.
Fikret Orman ondan önce Beşiktaş yokmuş gibi hareket ediyor. Sanki BeşiktaşFikret Orman yarattı. Orman, "Eski futbolcular "İş istiyorlar benden. Vermeyince bana sallıyorlar" diyor. Ben hayatımda Orman'dan hiç iş istemedim bu biiir. Orman varken onunla birlikte çalışmak istemem bu ikiii. Darülaceze'ye benzetme yapması da kabul edilir gibi değil bu üçç. Ayrıca o formayı gururla taşımış her futbolcunun da Beşiktaş'tan iş istemeye hakkı vardır. Sen eski futbolcuları bu kadar aşağılayamazsın.
Sana bu hakkı kimse vermiyor.
Böyle yaparsan sana da birileri mutlaka haddini bildirir.

BORÇ NİYE İNMİYOR
Sen orası bakımevi değil diyerek Darülaceze'yi bile küçümsüyorsun.
Beşiktaş borç batağı içinde yüzüyor. Beşiktaş'a transferden o kadar paralar geliyor ama ne gariptir ki bu borç sürekli yukarı çıkıyor. Beşiktaş camiası Fikret Orman'a haddini bildirir. Onu alaşağı etmesini de çok iyi bilir. Beşiktaş, Fikret Orman'dan önce de vardı.
Orman'dan sonra da yine var olacaktır. Zamanında Seba'ya, "Bu işi bilmiyor" diyerek ona mücadele başlatanlar arasında ne gariptir ki Fikret Orman da vardı. Şimdi efsanevi başkan diyen de Orman. Süleyman Seba kulübü sıfır borçla bıraktı.
Kulüp batık içinde. Bu kadar başarıya rağmen bu borç niye inmiyor buna doğrusu çok şaşırıyorum.
Orman'ın yaptıkları artık bardağı çoktan taşırmıştır.
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