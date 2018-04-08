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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 08 Nisan 2018, Pazar

Mükemmel bir gece

ORTA sahanın üç kilit ismi Atiba, Tolgay ve Oğuzhan, hücumun da en üretken isimlerinden Quaresma yoktu... Hal böyle olunca Beşiktaş'ın hücumda sıkıntı yaşayabileceği düşünülüyordu.
Ancak iki takım da açık oynadı ve bol pozisyonlu bir maç oldu. Beşiktaş sahasında çok coşkulu oynuyor ve kimle oynarsa oynasın sonuca gidiyor.
Medel de performansıyla Atiba'yı hiç aratmadı.
Beşiktaş dün farklı kazandı ancak zaman zaman kopmalar yaşadı.
Orta alanla savunma arasında fazla mesafe olunca Beşiktaş kalesinde pozisyonlar verdi.
Son haftalarda hücumu adeta tek başına sırtlayan Talisca yine kendisine has bir kafa golüyle skoru 1-0 yaptı. Medel'in golüyle de Beşiktaş çok ama çok rahatladı.

HARİKA MÜCADELE
Artık hata yapma lüksü olmayan Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayan ve sonradan giren tüm futbolcuların konsantrasyonu üst seviyedeydi.
Belki Beşiktaş rakip 10 kişi kalıncaya kadar göze çok hoş gelen bir futbol sergilemedi.
Zaten bu kadar eksikle böyle bir şeyi beklemez haksızlık olurdu. Ancak Beşiktaş mükemmel bir mücadele ortaya koydu. Larin'in golle buluşması, Talisca'nın kendi atmak yerine Babel'e asist yapması çok güzeldi. Artık Beşiktaşlı futbolcular Galatasaray'ın Gençlerbirliği önünde puan kaybını bekleyecek.

MAÇIN İYİSİ MEDEL: Mükemmel mücadele etti. Bir de gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK: Tecrübeli futbolcu büyük hatalar yaptı.
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