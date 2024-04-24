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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kötü ötesi Beşiktaş
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 24 Nisan 2024

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Kötü ötesi Beşiktaş

BEŞİKTAŞ için dün geceki skor büyük şans! Çok kötü bir Beşiktaş izledik...
Siyah-Beyazlılar'da iyi diyebileceğim sadece 3 oyuncu vardı.
Necip Uysal iyi oynadı. Masuaku oyuna girdikten sonra bir şeyler yapmaya çalıştı. Kaleci Mert Günok da elinden geleni yaptı. Özellikle ilk 45 dakikada Ankaragücü çok önemli fırsatlar harcadı. Ankaragücü'nün iyi bir forveti olsa dünkü maç 4-0 bitebilirdi. Beşiktaş özellikle hücumda hiçbir şey üretemedi.
Bu sezon gerçekten oynadığı futbolla taraftarını üzdü. Ankaragücü ile oynadığı lig maçında daha kompakt bir Beşiktaş izledik.
Ancak dün gece tüm hatlarıyla kopuk, ne yaptığı bilmeyen bir Beşiktaş vardı sahada.
Beşiktaşlı futbolcular inanılmaz derecede formsuz. Ama sezon başından beri aynı tablo var.
Artık sezonun sonu yaklaşıyor ve önlerinde böylesine kötü geçen bir sezonda kupa alma şansı var. Beşiktaşlı oyuncuların daha özverili oynaması lazım. Daha yürekten oynaması gerekiyor.
Bu forma çok ağırdır. Beşiktaş bu ülkenin en önemli kulüplerindendir.
Dün gece gördüğüm tablo beni inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğrattı.

"Bu forma çok ağırdır. Beşiktaş ülkenin en önemli kulüplerindendir.
Dün gece gördüğüm tablo beni hayal kırıklığına uğrattı."

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