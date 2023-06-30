Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

MÜMİNİN niyeti amelinden daha önemlidir. Bu anlamdaki hadis biz kulları engin bir esenliğe taşır. Zira amelimiz her ne olursa olsun eksiklik taşıyabilir. Kibir, riya, gösteriş bu amelimize bulaşabilir.

Halis -doğru- bir kalp yerine karışık bir kalp halindeyken Allah'a yönelmiş olabiliriz. Amelimiz madden ve manen isabet etmemiş olabilir. Bütün bu haller amelimizi zedeler. Mesela namazı düşünün.

Yukarıdaki arızalardan birine yakalanmış bir namaz;

"kötülük, açık ve gizli çirkinlikten korur" sonucuna bizi götürmez.

O halde namaz, namaz olmaktan çıkar. İşte burada niyet devreye girer. Niyetimiz Allah ise; huzuru ilahiye eksik amelimiz, temiz niyetimizle sunulur. Allah niyete bakar. Amelin eksikliğini sorgulamaz. Kulun niyeti halis ise.

Niyetimiz halisane Allah değilse çaba beyhude bir çabadır.



SORU: Bazı ayetlerde "Biz onların kalbine mühür vurduk" diyor. Allah kalbe mühür vurunca kişinin hidayeti bulması nasıl mümkün olur?

CEVAP: Yüce Allah herkesi iyi veya kötüyü tercih edebilecek kabiliyette yaratmıştır. İmtihan için de iyi ve kötü olan fiilleri yaratmış ve kişilere kutsal emirlerle vahiyle peygamber göndererek hangi işin kötü ve hangi işin iyi olduğunu haber vermiştir. Yaratma işi Allah'a ait, tercih etme işi de kula aittir.

Yani Allah sizin arzu ettiğinizi yaratmaktadır.



SORU: Türbe ziyaretlerinin usulü nedir?

CEVAP: Türbe ziyareti mezar ziyaretidir. Mezarları ziyaret sünnettir.

Peygamberimiz bunu teşvik etmiştir.

Ancak orada mum yakmak, çaput bağlamak, etrafında tavaf etmek, ondan bir şey istemek gibi hususlar bid'attır. Şirke yol açacak tavırlardır.

Ancak orada durup Allah'tan tövbe ve istiğfar dilenir ve türbe sahibine de dua edilir.



SORU: Evimde kedi besliyorum. Kedi uğursuzluk getirir diyorlar, doğru mu?

CEVAP: Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzluk getirmez.

Esasen dinde uğursuzluk kavramı hoş görülmez. İnsanlar kendi hatalarını uğursuzlukla izah ederler çoğu kez. Kedi beslemek ise güzel bir harekettir. Peygamberimiz kediyi çok sever. Büyük sahabesi Abdurrahman bin Sahr'a (ra), Ebu Hureyre yani kediciğin babası ismini vererek hayvan sevgisini canlandırmıştır.



SORU: Kocamdan habersiz sadaka verebilir miyim?

CEVAP: Hz. Peygamber'e gelen Hayr ismindeki bir kadın, sadaka için mücevher getirir. Peygamberimiz, eşinin haberi var mı anlamında kocası Kab'a sorar. O da haberim var deyince kabul eder. Ve fakirlere dağıtır (İbn Mac'e, Hibad 7). İslam alimleri, ufak tefek bağışlar hariç ciddi bir bağış hayır konusunda eşin haberinin olması gerektiğini belirtmişlerdir. En güzeli bu konuyu eşinizle paylaşmanızdır