9 Aralık Okullar Tatil mi? Son Dakika Valilik Açıklamaları
Kış mevsiminin erken yüzünü göstermesiyle birlikte, özellikle Doğu illerinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, milyonlarca öğrenci ve veliyi yeniden aynı soru etrafında topladı: 9 Aralık Salı günü okullar tatil mi?
Öğrenciler, valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına odaklanmış durumda. İşte en güncel durum ve merak edilen tüm detaylar!
Güncel Durum: Valiliklerden Kritik Karar Geldi mi?
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verilmesi bekleniyordu. Ancak, 9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla yapılan son kontroller ve valiliklerden gelen resmi açıklamalar netleşti.
-
9 Aralık Salı günü için, Türkiye genelinde eğitime ara verilen herhangi bir il veya ilçe bulunmamaktadır.
-
Öğrenciler için ders zili çalacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı gibi devam edecektir.
Bu karar, il/ilçe Hıfzıssıhha Kurulları'nın anlık hava ve yol durumu verilerini değerlendirmesi sonucu alınmıştır.
Doğu Anadolu'da Durum Ne?
Van, Muş, Hakkari ve çevre illerde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Köy yollarında kapanmalar yaşanırken, şehir merkezlerinde eğitime ara verilip verilmeyeceği büyük bir merak konusuydu.
-
Van, Muş, Hakkari ve Çevre İller: Bu illerin valiliklerinden de genel bir tatil kararı gelmemiştir. Eğitim kurumları, meteorolojik verilere ve ulaşım durumuna göre normal mesaiye devam etmektedir.
-
Ancak, özellikle yüksek kesimlerde ve kar kalınlığının fazla olduğu bazı köy ve taşımalı eğitim bölgeleri için yerel kaymakamlık kararlarıyla eğitime kısa süreli ara verilebilir. Bu tür istisnai durumlar için mutlaka ilçe kaymakamlıklarının ve milli eğitim müdürlüklerinin duyurularını takip etmek gerekmektedir.
İstanbul ve Büyük Şehirlerde Kar Tatili İhtimali
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kar yağışı henüz hayatı felç edecek boyuta ulaşmadı. Bu illerdeki hava durumu tahminleri de genel olarak eğitime engel teşkil edecek seviyede değildir.
-
İstanbul: 9 Aralık Salı günü, İstanbul'da okullar tatil değildir. Meteorolojik verilere göre, şehir genelinde eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecektir.
-
Diğer Büyük Şehirler: Güncel verilere göre, diğer büyükşehirlerde de eğitime ara verilmesini gerektiren olağanüstü bir durum bulunmamaktadır.
✅ Öğrencilere ve Velilere Önemli Hatırlatma
Kar tatili haberleri genellikle illerin Valilikleri veya İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından son dakika olarak resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulur.
-
Resmi Kaynakları Takip Edin: En doğru ve güvenilir bilgi için daima ilgili Valiliğin resmi açıklamalarını esas alınız.
-
Yerel Duyurular: Bazı ilçelerde, merkeze bağlı olmaksızın sadece o bölgenin şartlarına özel tatil kararları alınabilir. Yaşadığınız ilçe için özel bir duyuru olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.