9 Aralık Okullar Tatil mi? Son Dakika Valilik Açıklamaları

Öğrenciler, valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına odaklanmış durumda. İşte en güncel durum ve merak edilen tüm detaylar!

Fotoğraflar: AA Güncel Durum: Valiliklerden Kritik Karar Geldi mi? Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verilmesi bekleniyordu. Ancak, 9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla yapılan son kontroller ve valiliklerden gelen resmi açıklamalar netleşti. 9 Aralık Salı günü için, Türkiye genelinde eğitime ara verilen herhangi bir il veya ilçe bulunmamaktadır.

Öğrenciler için ders zili çalacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı gibi devam edecektir. Bu karar, il/ilçe Hıfzıssıhha Kurulları'nın anlık hava ve yol durumu verilerini değerlendirmesi sonucu alınmıştır. Doğu Anadolu'da Durum Ne? Van, Muş, Hakkari ve çevre illerde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Köy yollarında kapanmalar yaşanırken, şehir merkezlerinde eğitime ara verilip verilmeyeceği büyük bir merak konusuydu. Van, Muş, Hakkari ve Çevre İller: Bu illerin valiliklerinden de genel bir tatil kararı gelmemiştir . Eğitim kurumları, meteorolojik verilere ve ulaşım durumuna göre normal mesaiye devam etmektedir.

Ancak, özellikle yüksek kesimlerde ve kar kalınlığının fazla olduğu bazı köy ve taşımalı eğitim bölgeleri için yerel kaymakamlık kararlarıyla eğitime kısa süreli ara verilebilir. Bu tür istisnai durumlar için mutlaka ilçe kaymakamlıklarının ve milli eğitim müdürlüklerinin duyurularını takip etmek gerekmektedir.