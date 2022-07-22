Evren’in genişlediği konusunda dinimiz bir şey diyor mu?

CEVAP: Öncelikle Kur'an-ı Kerim'in bir tıp, coğrafya, tarih veya astronomi kitabı olmadığına dikkat etmek lazım. Ne var ki, bazen bir olayı anlatırken Kur'an-ı Kerim ayetlerine teşvik mahiyetinde- bilimin konusu olan hususlara da -değindiğini görürüz. Bu sistematik bir anlatımdan çok, sadece ihtiyaç kadarınca bir bilgilendirmedir. Doğrudur, Big Bang teorisinin dayandığı temellerden birisi evrenin genişlediği mevzusudur.1929 yılında Edwin Hubble buna dair ciddi bir tespitte bulundu. Kur'an-ı Kerim'in Zariyat Suresinin 47. Ayeti de buna doğrular mahiyettedir. Ayetin meali şöyledir:

"Göğü kudretimizle biz kurduk ve biz onu genişletmekteyiz." (Zariyat/47)

Kur'an-ı Kerim bu tespitten yüzyıllar önce bu bilimsel hakikate işaret etmiştir. Keşke bu tespitleri Müslüman bilim adamları yapsaydı da bir ışık, nur ve aydınlık olan Yüce Kitaba layık olsalardı.

SORU: Eşim hastalandı. İyileşirse Ankara'da kurban keseyim dedi. Ama evim Tokat'ta. Tokat'ta adağımı yerine getirsem olur mu?

CEVAP: İnsanın bir sıkıntısını kastederek şöyle olsa Yüce Allah'a şükür niyetiyle şunu yapacağım demesi -adak adaması- dinen sakıncalı değildir. Önemli olan husus, kişinin sözünde durmasıdır. Burada Ankara'da veya Tokat'ta adağın yerine getirilmesi sıkıntı oluşturmaz.

SORU: Adak kurbanını sünnet düğünü eti olarak dağıtmam doğru mu?

CEVAP: Doğru olan husus, adak kurbanının fakirlere dağıtılmasıdır. Böyle bir durumda sanki adağı keserek sünnet düğününü ucuza kapatmış gibi bir hal oluşabilir. Vicdanen de kişi rahatsız olmalıdır. Ayrıca düğünde kişinin annesi, babası, dedesi, çocukları, torunları da bulunacaktır. Böylece adaktan bu kişilerin yememesi gerekir. Adak fakirin hakkıdır. Buna dikkat etmeliyiz.

SORU: Tek varlık insanoğlu mudur?

CEVAP: Hz.Adem' ile başlayan süreç bellidir. İlk insan Hz.Ademdir.Ancak bu, Hz.Ademden önce sorumlu bir varlığın olmadığını göstermez. Bizler meleklerin ve cinlerin Hz.Ademden önce yaratıldığını biliyoruz. Ve Yüce Allahın; nefis ve akıl taşıyan olan hiçbir ümmeti Peygambersiz bırakmadığını da biliyoruz. Hz.Adem insanoğlunun atasıdır. Hz.Ademden önce veya eş zamanlı başka alemlerde sorumlu varlıkların olup olmadığını elbette Allah bilir. Evrenin ilk yaratılmasından yaşanabilir hale dönüşmesinden sonra başka mahlukat yaratılmışsa ,varsa elbette onlara davetçiler gönderilmiştir. Ancak bütün bu konular sadece birer kanaattan ibarettir. Başka alemlerde başka varlıkların olup olmadığını bilemeyiz. Buralarda başka varlıkların olması veya olmaması hiçbir şey değiştirmez. Neticede hepsinin yaratıcısı ve sahibi Allahtır.

Evrenin bir başlangıcı var ve elbette bir sonu olacaktır. Biz buna kıyamet diyoruz.

Netice olarak şunu deriz;İnanç ve vahyin olmadığı hiçbir dönem yoktur. Varlık aleminde hangi kavimlerin ve peygamberlerin gönderildiğini, sayısını dönemini ve oradaki süreci birebir sadece Yüce Allah bilir. Bizler Kuranı kerimin bildirdiklerini bilmek zorundayız.