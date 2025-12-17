Bariyerlere çarpan TIR hurda yığınına döndü! Sürücü kabine sıkıştı: O anlar kaydedildi

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 14:27

Bursa'da bariyerlere çarpıp hurda yığınına dönen TIR'da sıkışan sürücü A.U., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

HURDA YIĞININA DÖNEN TIR KABİNİNDEN ÇIKARILDI

Kaza, saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. İzmir yönüne giderken A.U'nun kontrolünü yitirdiği TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler kabinde sıkışan sürücünün yardımına koştu.

Olay görüntüleri (DHA)

O ANLAR KAYDEDİLDİ

İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.U., itfaiye ekipleri tarafından hurda yığınına dönen TIR'ın kabininden çıkarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.