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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 4 Ağustos 2024

Eşin çok şanslı

3 aylık evliyim. Güvenlik görevlisi olduğum için geceleri çalışıyorum. Eşim benden fazla kıllı. Üzmek, kırmak istemiyorum. Nedir bunun sebebi?
İNCE düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum.
Sorun tespitin var. Çözüm için hassas davranışın var.
Eşin şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul.
Ondan Check-Up satın al. Çeşitli hastalıklar, bayanlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir.

SIKINTI BÜYÜK
37 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Eşimle bir araya gelince sertleşmede zorluk çekiyorum. Bir kere kapı aralığından beklerken gizlice baktım. Öyle baktıktan sonra ilişkide hiçbir sıkıntı olmadı. Bu bir hastalık mı?
İNSANLAR cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler. Bu hastalık değildir. Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler.
Fotoğraf, ışık, ses, koku, eşyalar, dokunma, izleme ve sevişme cinsel ilişki hazırlığı başlatabilir.
Sadece izleme, gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılamıyorsan hastalık kabul edilebilir.
Önce psikolog sonra psikiyatriste git.

ÖĞRENECEKSİN
Nafiz hocam, 26 yaşındayım. Ailem bir kız bulmuş. Görüşmem için ısrar ediyorlar. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?
BİLGİ ayrı, uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edineceksin. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından şüphen olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kullanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. İstersen şimdi istersen evlenmeden önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına danış.

DÜZENLİ BESLEN
34 yaşındayım. Ailemde çoğu kişi kalp krizi geçirdi. Ben de geçirmekten korkuyorum. Ne yapayım?
AİLESEL yatkınlık kalp hastalıklarında vardır. Aile geçmişi önemli. Ailesel yatkınlık kişinin kendisinin değiştirebileceği bir durum değildir. Ama kesin kalp krizi geçirmenin garantisi de değildir. Değiştirilebilir riskleri mutlaka değiştir.
Sigara içiyorsan bırak.
Dumanından kaç.
Tansiyonun normal olsun. Kolesterol ölçtür.
Diyet yap. Gereğinde ilaç kullan. Hareket et. Dengeli beslenmeye bak.

KORKMUYORUM
56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?
ÇOK iyi yapıyorsunuz.
Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır.
Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün.
Kilo almayın. Kızmayın.
Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.

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