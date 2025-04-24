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Eşim çok mutsuz

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 24 Nisan 2025

Nafiz bey, 49 yaşındayım.
Erken boşalma ve sertleşme sorunu yaşıyorum.
Bu da ilişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor.
Ne yapmalıyım?
TETKİKLER yaptırman önemlidir. Özellikle Penil Doppler USG, Testosteron ve TSH testleri yapılmalı. Tam kan sayımı, şeker yükleme testi gerekebilir.
Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzmanı takibi iyi olur. Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.

AŞKTA DEPRESYON
6 aydır depresyondayım.
Doktor ilaç verdi.
Hanımla da yan yana gelemiyoruz. Eşimden soğudum. Ne yapayım?
UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen değişiklikleri paylaşmalıdır.

EVLİLİK KORKUSU
Yakında evleneceğim.
Nişanlımın yanında çok heyecanlanıyorum. Elini bile tutamıyorum. Yani evlendiğimizde baş başa kalmaktan da korkuyorum.
Ne yapmalıyım?
ÖNCELİKLE bu korku, kaygı, tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliği ile ilgili bilgi edinmen çok önemli. Bunun için aile doktoruna, ana çocuk sağlığı bölümüne, kadın hastalıkları ve doğum uzmanına, aile psikoloğuna ve aile büyüklerine danışman gerekir.

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