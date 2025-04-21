2025 BEKÇİ ALIMI SON DURUM | Bu yıl başvuru yapılacak mı, tarih belli mi? İşte şartlar

Geçtiğimiz yıl alım yapılmaması nedeniyle 2025 yılı bekçilik başvuruları için heyecan dorukta. Emniyet teşkilatında görev almak isteyen adaylar, pa.edu.tr adresinden yayımlanacak ilanı merakla bekliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da başvuru sürecinde eğitim, yaş, ikamet ve fiziksel yeterlilik gibi şartların aranması bekleniyor.

📌 BEKÇİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı için bekçi alımıyla ilgili henüz resmi bir ilan yayımlanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuru yapılması halinde; başvuru tarihleri, kontenjan sayısı ve alım yapılacak iller detaylarıyla birlikte ilan edilecek. Başvurular, her zaman olduğu gibi www.pa.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacak.

Önceki yıllarda bekçi alımları genellikle yılın ilk çeyreğinde duyurulmuş, sınavlar ise takip eden aylarda gerçekleştirilmişti. Adayların süreci kaçırmamak adına resmi kaynakları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

📝 2025 BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2025 yılına ilişkin bekçi alımı başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Ancak geçmiş yıllarda aranan temel şartlar şu şekildeydi:

🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

🎓 En az lise veya dengi okul mezunu olmak

📏 En az 167 cm boyunda olmak

⚖️ Beden kitle indeksi: 18-27 arasında olmalı

🏡 Başvuru yapılan ilde en az 1 yıl ikamet ediyor olmak

🎖️ Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

📅 Başvuru tarihinde en az 18, en fazla 31 yaşından gün almamış olmak