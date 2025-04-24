KPSS şartsız hastanelere hasta bakıcı alımı: Deneyimli deneyimsiz kadın erkek

İŞKUR birçok şehirde KPSS şartı olmadan hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılacağını duyurdu. Türkiye genelinde artan sağlık ve bakım ihtiyacıyla birlikte hasta bakıcı pozisyonları daha da önem kazandı. Bu kapsamda yayımlanan ilanlar hem istihdam sağlıyor hem de bakım sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat ortaya koyuyor.
İŞKUR sistemine girilen son ilanlara göre, farklı şehirlerde çok sayıda hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılacak. İşte bazı şehirler ve açık pozisyonlar:
|İl
|İlçe
|Pozisyon Sayısı
|Başvuru Bitiş Tarihi
|Mersin
|Yenişehir
|1
|24.04.2025 (📌 Bugün Son!)
|Kırşehir
|Merkez
|15
|25.04.2025
|İzmir
|Selçuk
|1
|26.04.2025