KPSS şartsız hastanelere hasta bakıcı alımı: Deneyimli deneyimsiz kadın erkek

👥 Kimler Başvurabilir? İşte Genel Şartlar

Hasta bakıcı olarak çalışmak isteyenlerin bazı temel şartları taşıması gerekiyor. Her kurumun kendi belirlediği özel kriterler olsa da, İŞKUR'un yayımladığı ilanlara göre genel başvuru koşulları şu şekilde:

✅ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

✅ En az 18 yaşında olmak

✅ Lise veya dengi okul mezunu olmak

✅ Sağlık açısından uzun süre ayakta durmaya engel bir durumu bulunmamak

✅ Gerektiğinde hastayı kaldırıp taşıyabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak

✅ Vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uyum göstermek