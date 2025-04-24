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KPSS şartsız hastanelere hasta bakıcı alımı: Deneyimli deneyimsiz kadın erkek

İŞKUR birçok şehirde KPSS şartı olmadan hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılacağını duyurdu. Türkiye genelinde artan sağlık ve bakım ihtiyacıyla birlikte hasta bakıcı pozisyonları daha da önem kazandı. Bu kapsamda yayımlanan ilanlar hem istihdam sağlıyor hem de bakım sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:36
KPSS şartsız hastanelere hasta bakıcı alımı: Deneyimli deneyimsiz kadın erkek

👥 Kimler Başvurabilir? İşte Genel Şartlar

Hasta bakıcı olarak çalışmak isteyenlerin bazı temel şartları taşıması gerekiyor. Her kurumun kendi belirlediği özel kriterler olsa da, İŞKUR'un yayımladığı ilanlara göre genel başvuru koşulları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
✅ En az 18 yaşında olmak
✅ Lise veya dengi okul mezunu olmak
✅ Sağlık açısından uzun süre ayakta durmaya engel bir durumu bulunmamak
✅ Gerektiğinde hastayı kaldırıp taşıyabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak
✅ Vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uyum göstermek

KPSS şartsız hastanelere hasta bakıcı alımı: Deneyimli deneyimsiz kadın erkek

📌 Başvuru Yapılabilecek İller ve Pozisyonlar

İŞKUR sistemine girilen son ilanlara göre, farklı şehirlerde çok sayıda hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılacak. İşte bazı şehirler ve açık pozisyonlar:

İl İlçe Pozisyon Sayısı Başvuru Bitiş Tarihi
Mersin Yenişehir 1 24.04.2025 (📌 Bugün Son!)
Kırşehir Merkez 15 25.04.2025
İzmir Selçuk 1 26.04.2025
KPSS şartsız hastanelere hasta bakıcı alımı: Deneyimli deneyimsiz kadın erkek
Sakarya Adapazarı 2 26.04.2025
Kayseri Kocasinan 5 26.04.2025
İstanbul Pendik 1 27.04.2025
KPSS şartsız hastanelere hasta bakıcı alımı: Deneyimli deneyimsiz kadın erkek
İstanbul Büyükçekmece 5 28.04.2025
Mersin Toroslar 3 30.04.2025
İstanbul Ümraniye 3 30.04.2025
Mersin Tarsus 4 30.04.2025
Şanlıurfa Karaköprü 4 30.04.2025
KPSS şartsız hastanelere hasta bakıcı alımı: Deneyimli deneyimsiz kadın erkek
Edirne Keşan 1 30.04.2025
Çorum Sungurlu 2 30.04.2025
Kütahya Merkez 2 30.04.2025

🗓️ Dikkat: Başvuru tarihleri çok yakın! İlanlar, başvuru süresine göre sürekli güncelleniyor.