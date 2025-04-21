Kereviz yiyince midem bulanıyor. Yararlı diye yemek istiyorum. Nasıl yesem iyidir?

HAŞLAMASI yoğurtla şahane olur. Sevdiğin salatalar ve baharatlarla zenginleştir.

Kereviz mideyi kuvvetlendirir, iştah açar, iç salgı bezlerini ve özellikle vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırır, karaciğer ve böbrek çalışmasını düzenler.

Böbrek kumu ve taşı olan kişilerin tüketmesi önerilir.

Zayıflayamıyorum diyenler sofralarına kerevizi koysunlar.

Ha tabii cinsel faaliyeti artırması da cabası.



İLAÇ NİYETİNE

Babam 54 yaşında şeker ve tansiyon hastası.

Önceden zeytinyağlıları çok yerdi. Şimdi 'şekerimi yükseltir' deyip yemiyor.

Yesin mi yemesin mi?

ZEYTİNYAĞININ faydaları saymakla bitmez.

Kalp-damar hastaları için zeytinyağı önemlidir. Çünkü bazı sebzelerde nitrat maddesi vardır. Zeytinyağı içindeki acımsı tadı veren yağ asitleri bu nitratlarla birleşerek damar genişletici maddeler üretir. Bu da doğal ilaç gibidir.

Çünkü damar genişletici ilaçlarda da nitrat içeren maddeler bulunur.

Bu maddeler tansiyon düzenleyici etki de gösterir.

Ispanak, brokoli, lahana, havuç, kırmızı pancar, dereotu ve marul nitrat zenginidir.



HEMEN UYUYOR

Eşimle 1 yıldır beraberiz.

Hala ilişkiden sonra sessizce uyuyoruz. Sanki utanılacak bir şey yapıyoruz gibi davranıyor.

Ben de huzursuz oluyorum.

Sizce yanlış mıyım?

CİNSELLİK ve cinsel konuların konuşulması, cinselliğin ayıp olduğu, kadının cinsellikten zevk alması, cinsel fantezi kurmak, kadının cinsel ilişkiyi başlatması şeklinde ülkemizde olduğu kadar dünyada da yeni evli çiftlerin sıkıntılarının başında gelir. Eşimle uygun şekilde bu konuları konuşmaya başla. Gerisi düzelir.



AZ AZ SIK SIK YE

Midem yanıyor.

Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi?

Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor...

YEMEKLERİN iyi çiğnenmemesi, sıkıntı, stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlı- baharatlı- asitli-kafeinli- gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne.