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Bekçi alımı başladı: KPSS şartı yok, lise mezunu olan başvuru yapıyor

📢 İş arayanlara müjde: Türkiye genelinde bekçi alımları hız kazandı! Lise mezunu olmak yetiyor, KPSS şartı aranmıyor. Türkiye'de iş arayanlar için bekçi alımı ilanları en çok takip edilen iş fırsatları arasında yer alıyor. KPSS şartı aranmadan yapılan başvurular lise mezunu vatandaşlar için ciddi bir istihdam kapısı aralıyor.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 13:10 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 13:10
Bekçi alımı başladı: KPSS şartı yok, lise mezunu olan başvuru yapıyor

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan bu ilanlar farklı şehirlerde açılıyor ve adaylara çeşitli lokasyonlarda iş olanağı sunuyor. Başvuru sürecinin kolaylığı ve kamu güvenliği gibi önemli bir görevde yer alma fırsatı ilanlara ilgiyi artırıyor.

Bekçi alımı başladı: KPSS şartı yok, lise mezunu olan başvuru yapıyor

🔍 Güncel Bekçi Alımı İlanları (Nisan–Mayıs 2025)

Aşağıda, İŞKUR üzerinden yayımlanan ve başvuruları halen devam eden çalışma pozisyonlarını ve şehirleri bulabilirsiniz:

🛡️ Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımları

Şehir Son Başvuru Tarihi Referans No
Tekirdağ 20.05.2025 00008923585
Gaziantep 09.05.2025 00008901736
İzmir 06.05.2025 00008890963
Bekçi alımı başladı: KPSS şartı yok, lise mezunu olan başvuru yapıyor

🏗️ İnşaat/İşyeri Bekçisi Alımları

Şehir Son Başvuru Tarihi Referans No
Muğla 03.05.2025 00008840906
Gaziantep 02.05.2025 00008887314
Kocaeli 01.05.2025 00008884407
Konya 26.04.2025 00008882143
Sinop 26.04.2025 00008883111
Kocaeli 26.04.2025 00008883153
Hatay 25.04.2025 00008829843
Kayseri 25.04.2025 00008880653
Antalya 25.04.2025 00008881735
İzmir 23.04.2025 00008875073
Bekçi alımı başladı: KPSS şartı yok, lise mezunu olan başvuru yapıyor
Denizli 23.04.2025 00008876546
Antalya 22.04.2025 00008872245
Osmaniye 22.04.2025 00008873691
Isparta 22.04.2025 00008874198
Kayseri 22.04.2025 00008874432
Bekçi alımı başladı: KPSS şartı yok, lise mezunu olan başvuru yapıyor

✅ Kimler Başvurabilir? Temel Şartlar Nelerdir?

Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Fiziksel ve psikolojik olarak göreve uygun olmak

Not: Çarşı ve mahalle bekçiliği için bazı illerde boy/kilo oranı, askerlik şartı veya yaş sınırı gibi ek kriterler de yer alabilir.