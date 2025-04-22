Bekçi alımı başladı: KPSS şartı yok, lise mezunu olan başvuru yapıyor

📢 İş arayanlara müjde: Türkiye genelinde bekçi alımları hız kazandı! Lise mezunu olmak yetiyor, KPSS şartı aranmıyor. Türkiye'de iş arayanlar için bekçi alımı ilanları en çok takip edilen iş fırsatları arasında yer alıyor. KPSS şartı aranmadan yapılan başvurular lise mezunu vatandaşlar için ciddi bir istihdam kapısı aralıyor.
Aşağıda, İŞKUR üzerinden yayımlanan ve başvuruları halen devam eden çalışma pozisyonlarını ve şehirleri bulabilirsiniz:
|Şehir
|Son Başvuru Tarihi
|Referans No
|Tekirdağ
|20.05.2025
|00008923585
|Gaziantep
|09.05.2025
|00008901736
|İzmir
|06.05.2025
|00008890963
|Şehir
|Son Başvuru Tarihi
|Referans No
|Muğla
|03.05.2025
|00008840906
|Gaziantep
|02.05.2025
|00008887314
|Kocaeli
|01.05.2025
|00008884407
|Konya
|26.04.2025
|00008882143
|Sinop
|26.04.2025
|00008883111
|Kocaeli
|26.04.2025
|00008883153
|Hatay
|25.04.2025
|00008829843
|Kayseri
|25.04.2025
|00008880653
|Antalya
|25.04.2025
|00008881735
|İzmir
|23.04.2025
|00008875073