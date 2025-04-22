Bekçi alımı başladı: KPSS şartı yok, lise mezunu olan başvuru yapıyor

✅ Kimler Başvurabilir? Temel Şartlar Nelerdir?

Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Fiziksel ve psikolojik olarak göreve uygun olmak

Not: Çarşı ve mahalle bekçiliği için bazı illerde boy/kilo oranı, askerlik şartı veya yaş sınırı gibi ek kriterler de yer alabilir.