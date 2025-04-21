THY Kabin Memuru Alımı Ne Zaman Başlayacak? 2025 Başvuru Takvimi ve Şartları Belli Oldu mu?

✈ 2025 THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞLADI MI?

THY'nin kabin memuru alımıyla ilgili resmi ilanı henüz yayımlanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi 2025 yılında da ilan sürecinin ilkbahar-yaz aylarında başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuruların THY'nin resmî kariyer sayfası üzerinden yapılması öngörülüyor. Adayların güncel ilanları ve başvuru sürecini buradan takip etmesi gerekiyor.