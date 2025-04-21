THY Kabin Memuru Alımı Ne Zaman Başlayacak? 2025 Başvuru Takvimi ve Şartları Belli Oldu mu?

📌 TÜRK HAVA YOLLARI SİMÜLATÖR TEKNİSYENİ VE DİSPEÇER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular yalnızca online olarak gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki adımları takip ederek kolayca başvuruda bulunabilirsiniz:
🔹 1. THY KARİYER PORTALINA GİRİŞ YAPIN
👉 https://careers.turkishairlines.com adresine gidin.
🔹 2. HESABINIZLA GİRİŞ YAPIN / YENİ HESAP OLUŞTURUN
Daha önce üyeliğiniz yoksa yeni bir hesap oluşturmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra özgeçmiş bilgilerinizi güncelleyin.
🔹 3. AÇIK POZİSYONLAR KISMINA GİRİN
Ana sayfada yer alan "Açık Pozisyonlar" bölümüne tıklayın.
🔹 4. İLGİLENDİĞİNİZ İLANI SEÇİN
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Simülatör Teknisyeni (Yetiştirilmek Üzere)
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Simülatör Teknisyeni (Tecrübeli)
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Dispeçer (SHY-UHU lisanslı)
Bu rollerden sadece birini seçerek başvuru yapabilirsiniz.
🔹 5. BAŞVURUNUZU TAMAMLAYIN
🔹 6. BAŞVURUNUZU GÖNDERİN
Belgeleri yükledikten ve formu doldurduktan sonra "Başvur" butonuna tıklayın.
✈ 2025 THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞLADI MI?
THY'nin kabin memuru alımıyla ilgili resmi ilanı henüz yayımlanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi 2025 yılında da ilan sürecinin ilkbahar-yaz aylarında başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuruların THY'nin resmî kariyer sayfası üzerinden yapılması öngörülüyor. Adayların güncel ilanları ve başvuru sürecini buradan takip etmesi gerekiyor.