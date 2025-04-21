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THY Kabin Memuru Alımı Ne Zaman Başlayacak? 2025 Başvuru Takvimi ve Şartları Belli Oldu mu?

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı personel alım sürecine hız kesmeden devam ediyor. Simülatör teknisyeni ve dispeçer alım ilanlarının ardından gözler kabin memuru alımlarına çevrildi. Peki, THY 2025 kabin memuru alımı başladı mı?

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 17:38 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 17:38
THY Kabin Memuru Alımı Ne Zaman Başlayacak? 2025 Başvuru Takvimi ve Şartları Belli Oldu mu?

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Türkiye'nin en prestijli havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı kabin memuru alımları için hazırlıklara başladı. Her yıl binlerce adayın başvurduğu pozisyon için gözler resmi ilan tarihinde. Boy-kilo kriterinden İngilizce yeterliliğine, eğitim düzeyinden mülakat aşamalarına kadar tüm süreç yakından takip ediliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

✈️ SİMÜLATÖR TEKNİSYENİ ALIMI: YETİŞTİRİLMEK ÜZERE VE TECRÜBELİ ADAYLAR ARANIYOR

Görev Tanımı:
Uçuş Eğitim Başkanlığı bünyesinde çalışacak teknisyenler; uçuş ve kabin simülatörlerinin bakım ve işletme faaliyetlerini yürütecek.

Pozisyonlar:

  • Yardımcı Teknisyen: 0-4 yıl deneyimli

  • Simülatör Teknisyeni: 4 yıl ve üzeri deneyime sahip

Başvuru Şartları (Özet):

  • Elektrik, elektronik, otomasyon, mekatronik vb. teknik bölümlerden ön lisans veya lisans mezunu olmak

  • İyi derecede İngilizce bilmek

  • Adli sicil kaydı bulunmamak

  • 3 vardiya düzenine uyum sağlamak

  • SGK, adli sicil ve transkript belgelerinin sunulması

Sosyal Haklar:
16 maaş, sağlık sigortası, yurtdışı bilet hakları, evlilik yardımı, eğitim destekleri, servis imkanı

🛩️ TECRÜBELİ VE TECRÜBESİZ DİSPEÇER ALIMI: SHY-UHU LİSANSLI ADAYLARA FIRSAT

Görev Tanımı:
Uçuş planlama, brifing hazırlığı, operasyonel süreçlerin takibi ve acil durum koordinasyonunu içeren görevlerde aktif rol alınacak.

Başvuru Şartları:

  • SHY-UHU dispeçer lisansına sahip olmak

  • 01.01.1987 sonrası doğmuş olmak

  • Lisans mezunu olmak

  • İyi derecede İngilizce bilmek

  • Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

  • SGK ve adli belgeleri sunmak

Değerlendirme Aşamaları:
Online sınavlar, video ve yüz yüze mülakatlar, kişilik envanteri ve teknik değerlendirmeler

📌 TÜRK HAVA YOLLARI SİMÜLATÖR TEKNİSYENİ VE DİSPEÇER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca online olarak gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki adımları takip ederek kolayca başvuruda bulunabilirsiniz:

🔹 1. THY KARİYER PORTALINA GİRİŞ YAPIN
👉 https://careers.turkishairlines.com adresine gidin.

🔹 2. HESABINIZLA GİRİŞ YAPIN / YENİ HESAP OLUŞTURUN
Daha önce üyeliğiniz yoksa yeni bir hesap oluşturmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra özgeçmiş bilgilerinizi güncelleyin.

🔹 3. AÇIK POZİSYONLAR KISMINA GİRİN
Ana sayfada yer alan "Açık Pozisyonlar" bölümüne tıklayın.

🔹 4. İLGİLENDİĞİNİZ İLANI SEÇİN

  • Simülatör Teknisyeni (Yetiştirilmek Üzere)

  • Simülatör Teknisyeni (Tecrübeli)

  • Dispeçer (SHY-UHU lisanslı)
    Bu rollerden sadece birini seçerek başvuru yapabilirsiniz.

🔹 5. BAŞVURUNUZU TAMAMLAYIN

  • Başvuru formunu eksiksiz doldurun

  • Aşağıdaki belgeleri PDF formatında yükleyin:

    • Transkript (Not Dökümü)

    • Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (E-Devlet'ten "resmi kurum" seçilerek)

    • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

    • (Dispeçer için ayrıca SHY-UHU Lisansı)

🔹 6. BAŞVURUNUZU GÖNDERİN
Belgeleri yükledikten ve formu doldurduktan sonra "Başvur" butonuna tıklayın.

✈ 2025 THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞLADI MI?

THY'nin kabin memuru alımıyla ilgili resmi ilanı henüz yayımlanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi 2025 yılında da ilan sürecinin ilkbahar-yaz aylarında başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuruların THY'nin resmî kariyer sayfası üzerinden yapılması öngörülüyor. Adayların güncel ilanları ve başvuru sürecini buradan takip etmesi gerekiyor.

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