3 yıldır iltihaplı kolitim var.

1 aydır ishalim. Çözümü nedir?

STRES, iltihaplı bağırsak hastalığını arttırmış. Stres tedavisi yapmadan kolitin düzelmeyebilir. Beslenmeni düzenlemek gerekir. Mikrop eklendi mi eklenmedi mi bakmamız lazım. Antibiyotikler, gerekli vitamin ve mineraller tedavine eklenmeli.

Ozon tedavisi, iyileşme süresini ve hızını arttırabilir.



ÜROLOJİYE GİT

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor ama yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülür. İlişki sırasında ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin.

Bu yüzden dikkatli olmanız gerekir.

Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip et. Farklılık görürsen ürolojiyle görüş. Eşin de kadın doğum uzmanına danışsın.



AĞRILARIM VAR

Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler.

Faydası olur mu?

OZON tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir.

Sistemik ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur. Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır.



KİLO DERT ÇEKER

Kiloluyum. Son 3 aydır yokuş ve merdiven çıkarken göğsüm sıkışıyor.

Terliyorum. Sigara da içiyorum.

Nane çayı iç nefesin açılır diyorlar.

Ihlamur da nefes açmaz mı?

KİLO ve sigara, kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamurda içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın. Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Sigarayı bırak. Zayıfla, hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.