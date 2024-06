Saçım dökülüyor. Kök hücre yaptırmak istiyorum. Yazın kök hücre yapılır mı?

SAÇLI deride özellikle ozonlu PRP dediğimiz kök hücre uygulamaları. Tüm dünyada yapılan uygulamalardır. Yaz olması konuyu değiştirmez.

Kişiye özel yaz tedbirleri alınır.

Saçlı derimizdeki saç köklerinin canlanması, güçlenmesi hedeflenir. Bekleme başla.



TUZLU YEMESİN

Babam şeker hastası. Ayakları şiş. Basınca hamur gibi iz bırakıyor. Ödem sökücü ilaç verelim mi?

ŞEKER hastalarının böbreklerin protein kaçağı olursa ayakları şişer. Tuzlu yerse, kilo alırsa, tiroid bezi az çalışırsa, alerjisi olursa ayakları şişer. Aynı zamanda bazı tansiyon ilaçlarına bağlı ayak şişmesi olur. Bunları tespit etmeden ödem sökücü verme. Tansiyon düşükse daha da düşer. İç hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.



KUDRET NARI YE

Mide şikayetim 3 aydır var. Vardiyalı çalıştığımdan düzensiz besleniyorum. Kudret narı iyi gelir mi?

KUDRET narı yağı, şifalı fitoterapi uygulamalarından biridir. İyi gelir. Yine de mide şikayetine sebep olacak başka durumlar var mı? Bakmak lazım.

Mesela düzensiz beslendiğinden bahsetmişsin. Vardiyalı bile çalışsan çalışma sürecine uygun beslenme yapabilirsin. Az az ye. Sık sık ye. İyi çiğne. Stres yapan herkesin mide şikayetleri olur. Özellikle burnu tıkalı insanlar gazdan ve hazımsızlıktan kurtulamazlar. Kudret narı yağı ayrıca kan şekerini düzenlemede, sıkıntı azaltmasında da faydaları bilinen bir fitoterapik uygulamadır.



TEDBİR ALMALISIN

18 yaşındayım. Sevdiğim var. Hiç öpüşmedim. Hastalık kaparım diye korkuyorum. Sevdiğim kişiye de hastalık var mı diye sorulmaz ki. Ne yapsam bilemedim.

ÖPÜŞMEYLE hastalık bulaşma ihtimali her zaman vardır. Birbirini seven, değer veren insanların hasta halleri varsa, bulaşıcı hastalıkları varsa değil öpüşmek tokalaşmaları bile yanlış olur. Sormadan söylenmesi gerekir. Sohbet sırasında sözü hastalıklara getirerek bilgi alınıp verilebilir. Solunum sistem hastalıkları mesela grip, covid, verem solunum yolu ile temasta bulaşabilir. Hepatit gibi hastalıklar da bulaşabilir. Tedbirli olmak iyidir. Bilgilenmek iyidir.



ET VE GUT İLİŞKİSİ

Bayramda et çok yerim. Çok et yiyenlerde gut olurmuş. Gut hastalığı 31 yaşında ben de hasta olur muyum?

GUT hastalığı özelikle protein içeren gıdaların çöpü diyebileceğimiz ürik asit maddesinin kumlaşarak eklemlere çökmesi nedeniyle olur. Her et yiyen gut hastası olsaydı memlekette adam kalmazdı.

Çok miktarda et ürünü, hayvani gıda, süt ürünü, deniz mahsulü tüketmekten kaçınmak gerekir.

Stres, çarpma-düşme-kazalar bu hastalığın aktifleşmesine neden olabilir. Bayramda eti hep birlikte yersek daha iyi olur.