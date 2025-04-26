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Eşim hamile!

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 26 Nisan 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

Hocam, eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?
ereceği için istediklerini ye.
Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart. Mevsim vitamin, mineral ve posa kaynağı sebze ile meyve çeşitleri açısından oldukça zengin. Ve tabi ki mevsim gıdası balık... Omega-3 ve Omega- 6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli.

KEBABE OTU
53 yaşındayım. Bağırsaklarımda ağrı var. Bir kabız bir ishal oluyorum. Kebabe otu iyi gelir mi?
ANLATTIĞIN kadarı ile huzursuz bağırsak hastalığın var.
Karın ağrısı, gaz, kabızlık-ishal atakları ile kendini gösterir. Stres, sıkıntı, dert, keder, evham kişinin bedenini direk etkiler. Kebabe otu, sadece destek verebilir. Esas tedavinin yerini tutmaz.

TAŞ YAPABİLİR
Bizim aile boyu böbrek taşımız var. Geçenlerde arkadaşım 'Sebzeleri iyi yıkamadan yemek de taş yapar' dedi. Doğru mu?
HAYIR. Tabi ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var. Ama direk sebep bu değil. Özellikle patates, ıspanak, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse böbrek taşı daha sık görülebilir. Bu nedenle bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var. Her arkadaş sohbetinden bu kadar etkilenme.

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