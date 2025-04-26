Trump ve Zelenskiy tarihi kavganın adından ilk kez bir arada! Vatikan’da Papa’nın cenaze töreni arasında toplantı

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da şubat ayındaki tarihi kavgalarının ardından ilk kez Papa Franciscus'un cenaze töreni için bulundukları Vatikan'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump Vatikan'da, EPA

CENAZE ARASINDA TOPLANTI

Zelenskiy'nin sözcüsü yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin 26 Nisan'da Papa Francis'in cenaze töreni için Roma'ya vardığında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Vatikan'da, AFP

Toplantının yalnızca birkaç dakika sürdüğü bildirildi.

Zelenski (solda) ve Trump (sağda) arasında 10 sandalye fark var, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Trump, Zelenskiy ve aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulunduğu diğer dünya liderlerinin cenaze töreni için Vatikan'da bulunuyor.