22 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Çünkü bana kaba davranıyor. Canım yanıyor. Bana bir çare!

KAFAN ve duyguların karışık. Eşinin de aklı karışık gibi! Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş.

Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir.

Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli. Acelecilik yüzünden seni ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli ve doğru ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı.

Stres, korku ve kaygı özellikle prolaktin hormonu da dahil birçok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir.



ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

5 ay önce evlendim. 192 santim boyunda ve 141 kiloyum. Arkadaşlarım 'Boğa gibisin' diyor. Ama çocuğum olmuyor. Sıkıntı bende mi?

ACELE etmen için bir sebebiniz yoksa 5 aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez.

Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca zaten kilolusun. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir. Hastalık utanılacak bir şey değil. İç hastalıkları uzmanına git.



BİRAZ SABRET

Bel fıtığım var. Fizik tedavi gördüm. Biraz iyiyim. Ama eşimle eskisi gibi ilişkiye giremiyorum. Belim kitlenir diye korkuyorum.

Evham mı yapıyorum?

KAS ve iskelet sistemi hastalıkları günlük hayatı olumsuz etkiler. İlişki kas iskelet sistemi aktivitesi ile gerçekleştiğinden olumsuz etkilenebilir. Eşin beden yapısı, aktivite kapasitesi, pozisyonlara bağlı ağrı veya hareket kısıtlılığına uygun davranmak zaruriyettir.

Yeni duruş planlamanız makul olur. Bel fıtıklarında ilişki sırasında hareket kısıtlılığı ve ağrı olabilir.



GELİNİM SIKINTILI

Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Evlendikten sonra çocukları olur mu, mutlu olurlar mı? Bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir?

ŞEKER hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir. Şeker hastalığı tüm dünyada bir hastalıktan ziyade bir yaşam şekli olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur. Yani oğlun da mecburen sağlıklı beslenecek. Bu da seni sevindirir. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir.

Hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler.



KAFAYA TAKIYORUM

41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşememe sorunum var. Eşimle mutlu değilim. Kafaya da çok takıyorum. Doktora gittim ama kan tahlillerim normal. Ne yapmalıyım?

ÖNCE üroloji uzmanına git. Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık.

Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister. Gerekirse iç hastalıkları, psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun, uyumsuzluğunda bunda payı olabilir. Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.