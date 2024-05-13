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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 13 Mayıs 2024

HABERİ
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Üzüntü dert çeker

Eşime 3 ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim bu duruma çok üzüldü. Ne yapabiliriz?
KOLİTİS Ülseroza, bağışıklık sisteminin düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir. Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır.
Hastaya uygun beslenme, ilaç tedavisi, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir günlük yaşam sağlanacak hale gelebilir.
Bize başvuran hastalarımızda sadece hastalığın yaptığı hasarları değil sebebini tedavi edici uygulamalar yapıyoruz. Bu hastalık streste artar. Geçmeyecek cümlesine üzülmesi hastalığı sürekli aktif tutar. Öncelikle bu stresini aşmamız lazım. Düzenli takip edileceği İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı belirleyin.
Ve takibe başlayın.

İLAÇLARINI İHMAL ETME
Üç ay önce romatizma nedeniyle kortizonlu bir ilaç almaya başladım. Kontrole gittiğimde tiroit bezim de az çalışmaya başlamış. Bunun romatizmayla ilgisi var mı?
EN azından romatizma ilacıyla ilgisi olabilir. Kortizonlu ilaçlar, tiroit hormonunun aktif kullanılmasını azaltabilirler. Bu da tiroit bezinin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. İlaç tedavisini ve takibini tekrar düzenlemek gerekebilir.
Romatizma tedavisinde mecburi kortizonlu ilaçlar kullanılacaksa tiroit testlerini ve gerekirse tiroit ilaçlarını ihmal etmemek gerekir.

MENOPOZA ÇARE
1 yıldır menopozdayım. Yaz kış demeden şarıl şarıl terliyorum. Vallahi kurudum! İlaç istemiyorum. Doğal bitki tedavisi önerir misiniz?
ÖNCELİKLE aşırı terlemeye neden olan tiroit hastalıkları, şeker düzensizlikleri gibi diğer hastalıklar veya durumlar var mı bakmak lazım. Daha sonra kilonuza ve muayene bulgularınıza uygun doz da fitoterapik tedaviler öneriyoruz. Bu nedenle ezbere davranmadan size uygun hareket etmeliyiz.
Özellikle hayıt ve civanperçemi gibi bitkilerin doğal tedavi edici özelliklerinden faydalanabiliriz.

PROSTAT KABUSU
65'inde bir delikanlıyım. Geceleri sık sık tuvalete gidiyorum. Yani prostat kemale erdi gibi. Kontrol olmak için hastaneye gittim. "Guatr hastalığı için de tahlil yapalım" dediler.
Niye bu hastalıktan şüphelendiler?
ASLINDA hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.
Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız. 60 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir.
Sadece yaşlılarda değil her yaş grubundaki insanlarda da benzer durumlarda kontrol yapılması gerekir.
İyot eksikliği olan bölgelerde yaşayanlarda veya yeterli miktarda iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasının kontrol edilmesi gerekir.

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