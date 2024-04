■ İlk gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?

Önce gerilme. Sen rahatsan bebek rahat.

Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme.

Kırmızıbiber, yeşil biber ve maydanoz C vitamininden zengindir. D vitamini için mutlaka günde 40 dakika güneşlen. Ayrıca besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü tüket.



KAFEİNDEN KAÇIN

■ Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Acaba kabız kalmamak için ne yemeliyim?

BAZI gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir.

Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmalısın.



BAŞ BELASI KİLO

■ 6 ayda 8 kilo aldım. 3 aydır adet düzensizliğim var. Kilodan olabilir mi?

OLABİLİR. Son 6 ayda hayatını etkileyen stres, yeme-içme aldığın ilaçlar- yeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et. iç hastalıkları uzmanına başvur. Şişmanlık adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır.

Polikistik Over, tiroit gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.



İLAÇ SAATİNE DİKKAT

■ Babam kalp kapağından ameliyat oldu. 10 gün önce hastaneden çıktı. Ne önerirsiniz acaba?

ÖNCELİKLE ilaç kullanma düzeni ve saatlerine dikkat edin.

Yediği gıdalar hastalığını olumsuz etkileyebilir.

Doktorundan tüm hastalıklarına ait bir bilgi alıp, diyet uzmanından liste almanız uygun olur. Ayrıca kan sulandırıcı özel ilaçlar kullanıyorsa örneğin aşırı yeşil sebze meyve tüketimi zarar verici olabilir. Uyku ve dışkılama düzeni önemli.