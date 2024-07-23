2 yıllık evliyim. 5 aylık bebeğim var. Hamileliğimden beri eşime karşı isteğim kalmadı. Çocuğumu emzirmeye devam ediyorum. Bununla ilgisi var mı? Ne yapayım?

SIK sık karşılaşılan bir şikayetiniz var. Bu durum isteksizlik diye tarif edilir. İlişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir.

Bedensel hastalık ihtimalleri olsa da daha çok sosyal ve ruhsal sebepler ağırlıktadır. Gebelik ve anneliğe ait sorumluluklar ilişki isteğini geri plana atabilir. Hatta eşinizde yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir. Eşinizle bu konuyu paylaşın. Birlikte çözüm üretin.

Gerekirse Psikolog, Kadın Hastalıkları veya İç Hastalıkları Uzmanı'ndan destek alın.



KAYGI HASTALIĞIN TEMELİ

27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil var. 3 aydır bu şekilde. Ama adetlerim düzenli. Kanser yapar mı?

PANİK ve korku hastalıkların temelidir unutma.

Korkular bağışıklığı bozar.

Sonra da hasta oluruz.

Hemen Kadın Hastalıkları Uzmanı'na git. Cinsel organ siğillerini Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri, rahim ağzı, penis ve makat kanserlerine neden olabilir.

Bazı HPV tipleri ise kanser riski taşımaz. Bunları ayırt etmeden tedavi yapılmaz.



YOĞURT YİYİN

46 yaşındayım. Evde herkes ishal. Eczacı antibiyotikli yoğurt ye dedi. Bu nedir?

BU dediğiniz, probiyotik yoğurtlardır. Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz. Bu tip yoğurtlarda yararlı mikroplarla bağırsak düzenini yeniden sağlarlar. Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, inflamatuar bağırsak hastalığı, cerrahi sonrası enfeksiyonların önlenmesi, astım, alerjik rinit, besin allerjisi ve idrar yolu enfeksiyonunda bu yoğurtlardan destek alınabilir.