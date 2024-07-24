27 yaşındayım. 1 aydır eklemlerim ağrıyor. Karın ağrım da var. İshalim de geçmiyor. Romatizma ilaçları kullandım, faydası olmadı. Bu yaşta romatizma olur mu?

HER yaşta romatizmal hastalık olabilir. Ancak bu anlattıklarına bakılırsa sadece romatizmal hastalık olma şartı yok. Bazı enfeksiyon hastalıkları da romatizmaya benzeyen ağrılar yapabilir.

Whipple hastalığı dediğimiz bir durum var. Mikroba bağlı bu şikayetleri yapabilir.

Zaten ishal karın ağrısı ve ateş birlikteliği var. Yani doktoruna tekrar git. Benim bu dediğimi anlat. Tanı koymakta gecikirsek olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz.

SAFRA TAŞI KABUSU

Safra kesemde taş var. Ateşim çıkıyor. Sağ tarafım ağrıyor. Taştan mı?

OLABİLİR. Safra kesesindeki taşlar tekrarlayan iltihaplara neden olabilir.

Taşların üstündeki mikroplara bazen antibiyotikler fayda etmez. Ameliyat kaçınılmaz olabilir. Doktoruna güven.

HEMEN UYUYOR

Eşim ilişkiden sonra hemen uyuyor. Ne yapmam gerekiyor?

KİŞİLERİN eğitim, öğretim, gelenek, edep tanımlamaları bütün hayatımız gibi cinsel hayatımızı da belirler.

Memnuniyetsizliğini eşinle paylaş. Sıkıntıyı birlikte aşın. Gerisi halledilir. Sabırlı ol.