SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Herkes prostat
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 25 Temmuz 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Herkes prostat

Bizim sülalenin erkekleri prostattan ölüp gidiyor. Beni de korku sardı. Erken check-up olur mu? İşe yarar mı?
Sıkı takip önemlidir. Çünkü prostat kanseri genellikle geç belirti verir.
Tarama veya check-up önemlidir.
Şikayetsiz muayenelerde hikaye dinlenir. PSA testi, TÜM BATIN ULTRASONOGRAFİSİ ve gerekirse makattan da muayene yapılır.

ERKEKLER DİKKAT
Hocam, derdim dağlardan büyük! Ben 7 yıldır evliyim. Eşimle birbirimizi çok severek evlendik. Ancak ilişkide erken tükenme sorunu yaşıyorum. Ne önerirsiniz?
Cinsel ilişki öncesi hal, erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.
Performansın azalacağı düşüncesiyle devam eden, 'performans anksiyetesi' dediğimiz evham, başarısızlığın en büyük sebebidir. Stresdepresyon ve kullandığın ilaçlar da cinselliğe etki eder. Eşinin olumsuz tavrı, ona karşı şevkat hissin, ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları hallet. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.
Bazen cinsel organının kan dolaşımı için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Her yaşta olur 24 Temmuz 2024, Çarşamba Krizi eşinle çözmelisin 23 Temmuz 2024, Salı Her derde deva 22 Temmuz 2024, Pazartesi İşimiz yaş! 21 Temmuz 2024, Pazar
Ünlülerin boyları kaç cm? ’Kandırılmışız’ diyeceğiniz 70 ünlü ismi derledik: Özcan Deniz, Sibel Can, Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal meğer...
Ünlülerin boyları kaç cm?
BİNGÖL SALDIRI HABERİ: Madde bağımlısı dehşet saçtı: 2 ölü 7 yaralı | Olay anı görüntüsü Bingöl son dakika ölüm haberleri!
Bingöl'de dehşet! Madde bağımlısı ölüm saçtı: 2 ölü 7 yaralı
ABD Kongresi’nde Netanyahu’ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o sözleri yeniden gündem oldu
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilme kararı sonrası ulusa seslendi! Trump rövanşından neden vazgeçti? Kamala Harris’e övgü yağdırdı
Biden adaylıktan neden çekildi?
Katil Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde tek kişilik dev direniş! Elon Musk ise soykırım sürüsüne katıldı!
Katil Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde tek kişilik dev kadro! Elon Musk ise soykırım sürüsüne katıldı!
SON DAKİKA