55 yaşında kadınım. 5 ay oldu menopozdayım. Sıkıntılar nedeniyle depresyon ilacına başladım. Ancak eşimde birlikte olurken canım yanıyor. Bunun bir nedeni var mı?

ASLINDA menopoz öncesi dönemde bu tip sıkıntılar görülebilir. Çünkü östrojen miktarı azaldığında huzursuzluk, cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Ayrıca depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da aynı tip şikayetlere neden olabilir. Ve tabi ki moraliniz bozuksa her şey ters gidiyor hissini daha çabuk sahiplenirsiniz. Hemen kadın hastalıkları uzmanına görün. Depresyon tedavisini yeniden düzenlesinler. Ayrıca ayağını sıcak tut, başını serin. Gönlünü ferah tut, düşünme derin.



GÖĞSÜM YANIYOR

61 yaşında emekliyim. 5 aydır sıkıntım var. Hanımla birlikte olurken göğsüm ağrıyor. 10 kilometre yol giderdim sorun olmazdı!

Ne yapmam lazım?

ASLINDA şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir.

Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. PSA, testosteron, efor testi yaptır. Gerekirse üroloji, Penil Doppler yapılır.

Sonuçları bana gönder.



MENOPOZA DİKKAT

53 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?

KEMİK erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir.

Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azalıyor ve bunun sonucunda kırık riski artıyor.



ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM

69 yaşındayım. Artık yaş kemale erdi. Bedenim beni üzüyor. Aşkta eskisi gibi değilim. 'Ozon tedavisi iyi gelir, gençleştirir' diyorlar.

Aşka da iyi gelir mi?

OZON tedavisi uygulanan bedenler, tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Ancak her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin genç olması için verilen bir söz yok. Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.



KİREÇLENMEYE ÇARE

Annemin dizleri kireçli. Tuvalete oturmakta zorlanıyor. Ameliyat olmak istemiyor. Kök hücre tedavisi iyi gelir mi?

ANNENİN muayene edilmesi gerekir. Filmlerini incelemek şart. Kök hücre de denilen P.R.P. uygulaması ameliyat dışı yöntemlerin en çok bilinenidir. Annenin kanını alıp içinde kök hücre bulunan kan pulcuklarından zengin serum, sorunlu olan diz ekleminin içine iğne yoluyla veriliyor.

Dizin hasar oranına göre 3-4 kez tekrarlanabilir.

Ayrıca ozonlu kök hücre uygulaması da iyileşme kalitesini arttırır.