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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Başarılı değilim
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 23 Şubat 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Başarılı değilim

Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?
DEPRESYON hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez.
Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir.İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.

SAÇINI İYİCE KURUT
Hırdavatçıyım. İşler beni geriyor. Migrenim azıyor. 5 yıldır migrenim var. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu?
BAŞ ağrısını başlatan sebepleri tespit et.
Onlardan sakın. Buna sakınma tedavisi diyoruz.
Soğuk ve rüzgârlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut. Rüzgârda, Klimanın önünde durma.
Meteorolojiyi takip et, Lodos da dışarı çıkma.

AŞKTA DEPRESYON
6 aydır depresyondayım. Doktor ilaç verdi. Bu süreçte hanımla da yan yana gelemiyoruz. Resmen eşimden soğudum. Ne yapmam lazım?
UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir.
İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da cinsel isteksizliğe neden olabilir.
İlacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes.
Aileni sen kurtaracaksın.
Önce bunları anlat ve küçük jestler yap.

İSTEKLİ ANCAK...
Askerden gelince ailem ısrar etti. Ben de evlendim. 2 aydır evliyiz. Ancak eşim ilişkide çok istekli. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Ne yapmalıyım?
EŞLER birbirleri ile rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hayır.
O da hafif kadın olmaz.
Neticede eşisin. Tabii ki ikinizle ilgili bir isteği varsa senden isteyecek.

HEMEN PANİKLEME
Nafiz hocam, 26 yaşındayım. Sağ mememde hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Kanser olabilir mi?
MEME şikayetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol.
Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Korkma, panikleme.
Memede kanserden şüphelenmemiz için;
Meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ve/ya da koltuk altında bir kitle, memenin boyutunda değişiklik gerekir.

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