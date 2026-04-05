CANLI YAYIN
Geri

Tek ısırığı öldürmeye yetiyor! Nisan’da ortaya çıkan en tehlikeli yılan türleri

Baharın gelişiyle birlikte doğada hareketlilik artarken, kış uykusundan çıkan yılanlar da yeniden görülmeye başlandı. Özellikle Nisan ayıyla birlikte ortaya çıkan bu türlerin çoğunun zararsız olurken, bazı zehirli yılanlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bununla birlikte Türkiye'de en dikkat çeken tehlikeli türler arasında Engerek yılanı, Koca engerek ve Boynuzlu engerek yer alıyor. Bu türler özellikle kırsal alanlarda ve sıcak bölgelerde aktif hale gelirken, vatandaşları dikkatli olması ve karşılaşma durumunda müdahale etmeden uzaklaşmaları gerekiyor. İşte Türkiye'de ve dünyada en tehlikeli yılan türleri…

YILANLAR İLKBAHARDA ORTAYA ÇIKIYOR

Herald News'de yer alan habere göre ABD'nin Massachusetts'te yaşayanlar için baharın gelişi sadece çiçeklerin açması anlamına gelmiyor. Eyalette bulunan 14 farklı yılan türü de havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan çıkmaya başlıyor.

YILANLAR NE ZAMAN GÖRÜLMEYE BAŞLANIR?

Massachusetts Yaban Hayatı Departmanı'nın (MassWildlife) verilerine göre, yılanlar genellikle Nisan ayında ortaya çıkıyor. Sıcaklıklar yükseldikçe yılanların hareketliliği ve görülme sıklığı da artıyor.

YILAN MEVSİMİ NE KADAR SÜRER?

Yılanların aktif olduğu dönem, yani "yılan mevsimi" Nisan ayından Ekim ayına kadar devam ediyor. Bu süreçte özellikle doğada vakit geçirenlerin daha dikkatli olması öneriliyor.

TEHLİKELİ YILAN TÜRLERİ HANGİSİ?

Mass Audubon'un paylaştığı bilgilere göre eyalette şu 14 yılan türü bulunuyor:

  • Doğu sıçan yılanı (nesli tehlikede)

  • DeKay'in kahverengi yılanı

  • Doğu çizgili yılanı

  • Kuzey Amerika yarışçısı

  • Doğu domuz burunlu yılanı

  • Süt yılanı

  • Doğu kurdele yılanı

  • Doğu solucan yılanı (nesli tehlikede)

  • Bakır başlı yılan (nesli tehlikede)

  • Kırmızı karınlı yılan

  • Kuzey su yılanı

  • Halkalı boyunlu yılan

  • Pürüzsüz yeşil yılan

  • Orman çıngıraklı yılanı (nesli tehlikede)

ISIRIKTA ACİL MÜDAHALE ŞART

Eyaletteki yılan türlerinin büyük çoğunluğu zararsız olsa da, orman çıngıraklı yılanı ve bakır başlı yılan zehirli türler arasında yer alıyor. Ancak bu türlerin yaşam alanları oldukça sınırlı ve insanlara ölümcül zarar verme ihtimalleri düşük. Yine de bir ısırık durumunda derhal tıbbi yardım alınması gerekiyor.

YILAN GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPILMALI?

Uzmanlara göre yılanlar genellikle insanlardan kaçınır ve yalnızca tehdit altında hissederlerse saldırır. Bu nedenle:

-Yılanı rahatsız etmemek

-Üzerine basmaktan veya yakalamaya çalışmaktan kaçınmak

-Güvenli bir mesafe bırakmak

en doğru davranışlar olarak öne çıkıyor.

Mass Audubon, doğada karşılaşılan bir yılanın en iyi şekilde kendi haline bırakılması ve yolunuza devam edilmesi gerektiğini vurguluyor.

DÜNYADA EN TEHLİKELİ KABUL EDİLEN 10 YILAN TÜRÜ

◾Inland Taipan (İç kesim taipanı)

◾Coastal Taipan (Kıyı taipanı)

◾Black Mamba (Kara mamba)

◾King Cobra (Kral kobra)

◾Eastern Brown Snake (Doğu kahverengi yılanı)

◾Tiger Snake (Kaplan yılanı)

◾Boomslang

◾Saw-scaled Viper (Testere pullu engerek)

◾Russell's Viper (Russell engereği)

◾Fer-de-Lance

TÜRKİYE'DE EN TEHLİKELİ YILAN TÜRLERİ

➡Koca engerek

➡Boynuzlu engerek

➡Şeritli engerek

➡Kafkas engereği

➡Wagner engereği

➡Ağrı engereği

➡Baran engereği

➡Anadolu engereği

➡Bolkar engereği

➡Çöl kobrası

Editör Notu:

Bahar aylarının gelişiyle birlikte doğada artan hareketlilik, yılanların da yeniden ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu haberde yer alan bilgiler, özellikle Nisan–Ekim döneminde kırsal ve doğal alanlarda karşılaşılabilecek yılan türlerine karşı farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye'de görülen engerek türleri başta olmak üzere bazı yılanlar zehirli olsa da, büyük çoğunluğunun insanlardan kaçınan ve saldırgan olmayan canlılar olduğu unutulmamalıdır.

Doğada karşılaşılan yılanlara müdahale edilmemesi, güvenli mesafenin korunması ve olası bir ısırık durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması hayati önem taşır. Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır; şüpheli durumlarda uzman görüşü ve tıbbi destek alınması önerilir.

Takvim Foto Arşivi, Yapay Zekadan Destekli Ve Herald News Sitesinden Derlenmiştir.

