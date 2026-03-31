Babam 70 yaşında.

Doktor bunama başlangıcı teşhisi koydu. Başka hastalığı yok. Hastalığı için neler yapmamız gerekiyor?



Öncelikle beden aşınır.

Yenileyici, destekleyici uygulamalar düzenli yapıldığında faydalar üretebilir. Dünyada demans veya bunama dediğimiz durumlarda ozon tedavisi, fitoterapi ve pemfterapi uygulamaları yapılır. Bu uygulamalar beden hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Güçlü ve tamir edilmiş hücreler daha iyi çalışan bir beden demek. Bu uygulamalar hastalanmadan da yapılabilir. Bunun için yaşlanmayı beklemeyin kendinize de yaptırın.



35 yaşında bir kız kardeşim var. 10 gün önce bağırsak düğümlenmesi sorunu yaşadı. Büyük abdestinde açık kırmızı kan görmüş. Bu kanın sebebi nedir? Bir de kız kardeşim bir yıldır form çayları içiyordu, bununla bir ilgisi olabilir mi? Hangi testleri yaptırmalıyız?



Dışkıda kırmızı renkli kan görülmesi çok önemli bir durumdur. Kan damarda dolaşması gerekirken damar dışına çıkmışsa bunu yapan hastalığı bulmak gerekir.

Makat bölgesi fissür, fistül, abse, hemoroid, divertikül, ülser gibi hastalıklarda dışkıda kanama görülebilir.

Bağırsak hareketleri artmış. Ama tam anlamıyla bağırsakları düğümlenmemiş. Yoksa ameliyat olmak zorunda kalabilirdi.

İçilen çayın içeriklerine bakmak uygun olur. Total Kolonoskopi dediğimiz endoskopik tetkik oldukça faydalı olabilir. Bu hastalıklara ait oldukça tatmin edici bilgi verebilir.



Bilgisayarcıyım. İşim stresli. 11 aydır hastayım.

Bağırsağımda iltihap çıktı.

Haplar pek geçirmiyor.

"Ülserli Kolit" dediler.

Neden olur?



Yediklerine bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "Sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz.

Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir.

Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerekir. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de faydalan.



Babam kalp kapağından ameliyat oldu. 10 gün önce hastaneden çıktı. Ne önerirsiniz acaba?



Öncelikle ilaç kullanma düzeni ve saatlerine dikkat edin. Yediği gıdalar hastalığını olumsuz etkileyebilir. Doktorundan tüm hastalıklarına ait bir bilgi alıp, diyet uzmanından liste almanız uygun olur.

Ayrıca kan sulandırıcı özel ilaçlar kullanıyorsa örneğin aşırı yeşil sebze meyve tüketimi zarar verici olabilir.

Uyku ve dışkılama düzeni önemli

.

53 yaşındayım. Sabah yataktan kalktığımda tansiyonum zor toparlıyor.

Daha sonra 13-7'nin altına düştüğü oluyor. İlaçsız bir yöntemi yok mudur?



Önce sebep nedir bulalım. Sonra tedavi ilaçsa alalım. Kalp çalışmasında yetersizlik olursa tansiyon düşmeye başlar. Kekik kullanımınızı arttırın.

Tansiyon düşüklüğünü düzenler. Mıknatıs detoksu diyebileceğimiz manyetik alan tedavisi, tansiyon düşüklüğünde yüz güldürücü sonuçlar sağlar.



Nafiz Bey, 34 yaşındayım.

Yaklaşık üç yıldır romatizma hastalığım var.

Kortizon kullanıyorum.

Paniklediğimde hemen halsizleşiyorum.

O zaman da tansiyonum düşüyor. Hatta arkadaşlarım 'Esmerleşmişsin' diyor. Ne yapmalıyım?



TESPİTLERİN çok önemli. Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikâyetler bir arada görülebilir.

İç hastalıkları uzmanına git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir.

Bazı filmler gerekebilir. Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir. Gerekirse bu ilaçların dozu yeniden ayarlanmalı.