Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, et fiyatlarında manipülasyon yaparak haksız kazanç elde eden ve halk sağlığını hiçe sayan organize bir suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon başlattı. Ankara merkezli olmak üzere Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Halk Sağlığını Tehdit Eden "Bozuk Et" Tuzağı

Yapılan incelemelerde suç örgütünün, ölmüş veya hastalanmış hayvanları hijyen kurallarından tamamen uzak ortamlarda keserek piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şebekenin, kendilerine karşı çıkan esnafı tehdit ve baskıyla kontrol altına almaya çalıştığı belirlendi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 bin 935 adet mermi, 2 tabanca ve bir şarjör ele geçirildi.

Kamu Görevlileriyle İş Birliği Yapmışlar

Suç örgütünün faaliyetlerini yürütürken bazı kamu görevlilerinden destek aldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 31 kişi arasında 5 kamu görevlisinin de bulunduğu, bu kişilerin denetimleri önceden haber vererek suç örgütüne kolaylık sağladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.