İşadamıyım. Yoruluyorum. Eşimle cinsel hayatımız sıkıntıda. O 'Tamam' deyince ben yorgun oluyorum. Aramız gergin! Ne yapalım?

BEDENİMİZİN de sınırı var. Bir futbolcu 90 dakika sürekli aynı başarı ile oynayamaz. Sürekli seyahat ve iş merkezli yaşamak bedenin sınırlarını aşar. Size özel çözüm şart. Uyku ve beslenme alışkanlıklarınızı düzeltmek gerek. Mıknatıs detoks, ozon tedavisi gibi doğal uygulamaları dene.



HAREKETE GEÇ

Halsizliğim var. Eşimle ilişkiye girmek bile istemiyorum. Kendisi bu durumdan huzursuz. Depresyon dediler. İlacı yok mu?

MEVSİM değişikliklerinde cinsel isteksizlik, bitkinlik hali, güçsüzlük, isteksizlik, uykusuzluk veya huzursuzluk gibi şikayetler olabilir. Özellikle büyük şehirlerde negatif iyonlar artarak, cinsel isteksizliğe, gerginliğe yol açabiliyor.



HEP AKLIMDA

26 yaşındayım. Kurye olarak çalışıyorum. Bekarım. Aklıma hep cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?

CİNSEL ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur.

Büyüklerini dinle. Aşırı cinsel istek hali, ruhsal hastalıklarda da rastlanır.

Umarım seninkisi böyle değildir.