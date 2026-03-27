

26 yaşında kadınım. Vajinada mantar sıkıntım var. Fitil verildi. Tekrarlamasın diye ne yapmalıyım?

Özellikle vajina iltihaplanması halinde eşin de seninle birlikte tedavi olmalı. Eğer ondan bulaşıyorsa sen tedavi olsan da tekrar bulaştırabilir.

Lastikte hasar yapabileceği için ovül formdaki ilacınızı, gebelik oluşumunu önleyici prezervatiflerle veya diyaframla temas ettirmeyin. Tedavi tedavi bittikten 2 gün sonrasına kadar alkol alma.

YARGISIZ İNFAZ YAPMA



Adetim düzensiz. Şişmanım ve kıllıyım. Su içsem yarıyor. Ne yapacağım?

Önce sorunu çözelim. Güzellik ve çirkinlik, kişiden kişiye değişir. Bu nedenle kendi kendine yargısız infaz yapma. Bu anlattıkların Polikistik Over Sendromu (PCOS) hastalığından kaynaklanıyor olabilir. Önce çözümü düşün. İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına muayeneye gideceksin.

Diyet, egzersiz, ilaç ve uygulamalarla sorunları çözeceğiz. Ama hiçbir durumda üzülmemeyi öğreneceğiz.

SUÇLU DİYABET



54 yaşındayım. 3 yıldır şeker hastasıyım. Dişlerimi fırçaladığımda hemen kanıyor. 1 yıldır böyle. Şeker hastalığı ile ilgisi var mı?

Diş etiyle ilgili şikayetlerle sık sık karşılaşırız. Dişlerimizi düzenli fırçalamazsak plaklar olur. Mikroplardan oluşan yapışkan bir tabaka olur. Kan şekeri yüksek giderse bu bakteriler çoğalır. Bunun sonunda diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve ağrı görülür.

Dişlerinizi fırçaladığınızda kanar. Kan şekeri yüksek ve düşürülemiyorsa şeker hastaları sık sık diş eti sorunu yaşar.

Yemekten sonra dişleri doğru fırça ve fırçalama tekniği ile fırlamaya devam et. Kan şekerini düzene sok.

İlaçlarını düzenli kullan.

Manyetik alan tedavisi ve ozon tedavisi gibi destek tedavilerinden de faydalanın.