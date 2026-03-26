Ailecek tansiyonumuz var. 4 aydır tansiyonum yüksek. Pancar tansiyon hastalığında işe yarar mı?

YARAR. Pancar çok faydalı bir sebzedir. Vitamin ve kan tuzlarından zengindir. Tansiyonu düşürmekte faydalıdır. Pancarda nitrat fazladır. Bağırsaklardan emildikten sonra nitrik asit üretilir.

Kan damarlarını genişletir.

Hipertansiyonda fayda sağlar.

Tansiyon yükselmesine engel olur.

Egzersizden 2 saat önce tüketilirse enerji üretimi artar. Kalorisi de düşüktür. Yani kilo yapmaz.

EMG TESTİ YAPTIR

Bankacıyım. Gün boyu hareketsiz kalıyorum. Ancak gün içinde egzersiz yapmaya dikkat ediyorum. Özellikle pilates ve yoga yapıyorum. Eklem ağrım geçmiyor. Ne yapmalıyım?

YAPTIĞINIZ egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur.

Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı.

D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır. Ayrıca çalışırkenki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.

BULAŞ OLABİLİR

Nafiz hocam, 14 yıldır sigara içiyorum. Arkadaşımın ciğerlerinde iltihap çıktı. Sigaradan demişler. Bana da bulaşır mı?

Sigara kronik bronşit ve bağışıklık sistemine ait bozukluklar yapar. Bazı mikroplar bu zeminde apseye kadar ilerleyen hastalıklar yapar. Sebep olan mikrobun durumuna göre sana da bulaşma söz konusu olabilir. Yani tüberküloz ihtimali başta olmak üzere birçok mikrop akciğer iltihabına neden olabilir. Hemen göğüs hastalıkları uzmanına muayene ol. Önce sigarayı bırakmalısın. Mutlaka bol su iç.