DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tansiyona pancar

Eklenme Tarihi 26 Mart 2026

Ailecek tansiyonumuz var. 4 aydır tansiyonum yüksek. Pancar tansiyon hastalığında işe yarar mı?
YARAR. Pancar çok faydalı bir sebzedir. Vitamin ve kan tuzlarından zengindir. Tansiyonu düşürmekte faydalıdır. Pancarda nitrat fazladır. Bağırsaklardan emildikten sonra nitrik asit üretilir.

Kan damarlarını genişletir.
Hipertansiyonda fayda sağlar.
Tansiyon yükselmesine engel olur.
Egzersizden 2 saat önce tüketilirse enerji üretimi artar. Kalorisi de düşüktür. Yani kilo yapmaz.

EMG TESTİ YAPTIR

Bankacıyım. Gün boyu hareketsiz kalıyorum. Ancak gün içinde egzersiz yapmaya dikkat ediyorum. Özellikle pilates ve yoga yapıyorum. Eklem ağrım geçmiyor. Ne yapmalıyım?

YAPTIĞINIZ egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur.
Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı.
D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır. Ayrıca çalışırkenki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.

BULAŞ OLABİLİR

Nafiz hocam, 14 yıldır sigara içiyorum. Arkadaşımın ciğerlerinde iltihap çıktı. Sigaradan demişler. Bana da bulaşır mı?

Sigara kronik bronşit ve bağışıklık sistemine ait bozukluklar yapar. Bazı mikroplar bu zeminde apseye kadar ilerleyen hastalıklar yapar. Sebep olan mikrobun durumuna göre sana da bulaşma söz konusu olabilir. Yani tüberküloz ihtimali başta olmak üzere birçok mikrop akciğer iltihabına neden olabilir. Hemen göğüs hastalıkları uzmanına muayene ol. Önce sigarayı bırakmalısın. Mutlaka bol su iç.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Sedef ömürlük 25 Mart 2026, Çarşamba Hareket et 24 Mart 2026, Salı Önce kendini tanı 23 Mart 2026, Pazartesi Böbrek taşı derdi 22 Mart 2026, Pazar
9 yıllık mutlu evliliğin sessiz sırrı! Hakan Çalhanoğlu’nun taktiği çok konuşuldu: Konuşmadan anlaşıyoruz çünkü...
Esenler’de site otoparkında dehşet: 19 yaşındaki Umut Özacar silahlı ve bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sabancı kardeşler, Fikret Orman ve Güzide Duran gözaltında
Takvim CHP koridorlarına daldı! Özgür Özel İmamoğlu’na şah çekti: Tarhan’la denge kuracak 3 isimle partiyi dizayn edecek
Gürlek’in tapu soruşturmasında çember daralıyor: Ayşegül Kocadabak yakalandı
