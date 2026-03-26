EN DEĞERLİSİ ASLLANI Kosova'nın kadrosunda yer alan en değerli futbolcu 30 milyon Euro ile Fisnik Asllani. Bonservisi Hoffenheim'de bulunan 23 yaşındaki forveti takım arkadaşı Albian Hajdari 20 milyon euro ile takip ediyor. Edon Zhegrova ise 14 milyon euro ile 3. basamakta.

ELEMELERDE 2. OLDU Kosova Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde elde ettiği sonuçlarla tarihindeki en dikkat çekici başarılarından birine imza attı. Daha önce Dünya Kupası finallerinde hiç yer alamayan Kosova, bu kez elemeleri ikinci sırada tamamlayarak play-off bileti aldı ve dev turnuva umutlarını son ana kadar taşıdı.

SON SENELERDE KATILABİLDİ FIFA kayıtlarına göre Kosova, uzun yıllar boyunca farklı siyasi yapılar altında futbol sahnesinde yer aldı. 1930 ile 1938 yılları arasında Yugoslavya Krallığı'nın, 1950 ile 1990 arasında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin, 1994 ile 1998 arasında ise Federal Yugoslavya'nın bir parçası olarak değerlendirilen ülke, 2002 ile 2006 döneminde FIFA üyesi değildi. 2010 ve 2014 Dünya Kupası süreçlerinde de resmi FIFA üyeliği bulunmayan Kosova, bağımsız kimliğiyle ilk kez son yıllarda elemelere katılabildi.