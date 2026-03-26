2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda finale yükselen A Milli Takımımız, Kosova ile eşleşti. Millilerimiz, 31 Mart'ta zorlu bir maça çıkarak Amerika biletini kapmaya çalışacak. Tanıdık isimlerin de yer aldığı Kosova milli takımına yakından bakalım...
Karşılaşmanın ilk golünü Martin Valjent attı. Lukas Haraslin'in köşe vuruşunda topa kafa yıldız stoper takımını 1-0 öne geçirdi. Veldin Hodza, 21. dakikada skoru dengeleyen isim oldu. İlk yarı biterken dakikalar 45'i gösterdiğinde Haraslin bu kez serbest vuruştan takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı. Devre 2-1 bitti.
Fisnik Asllani, 47. dakikada attığı enfes kafa golüyle tabelanın ikinci kez eşitlenmesinin önünü açtı. 60'da Florent Muslija konuk takımı ilk defa öne geçiren isim oldu. 72. dakikada Kreshnik Hajrizi farkı ikiye çıkardı. Son sözü 90'da David Strelec söyledi ancak Slovaklara yetmedi. Mücadele 4-3 sona erdi.
Kosova, A Milli Takımımızın rakibi olurken Dünya Kupası biletini alacak takım 31 Mart'ta belirlenecek.
TANIDIK İSİMLER VAR
Kosova'nın kadrosunda Süper Lig'den tanıdık oyuncular bulunuyor. Adana Demirspor'da forma giyen Arijanet Murić, şu anda Sassuolo'da oynuyor. Kasımpaşa'nın ardından Alanyaspor'a transfer olan Florent Hadergjonaj da Kosova adına görev yapıyor.
Galatasaray'da kiralık geçirdiği dönemin ardından Beşiktaş'a imza atan Milot Rashica da aynı ülke adına ter döküyor. Ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe'de oynamasından sonra İtalya ve İspanya'ya transfer gerçekleştiren Vedat Muriqi de takımın en önemli isimlerinden biri.
EN DEĞERLİSİ ASLLANI
Kosova'nın kadrosunda yer alan en değerli futbolcu 30 milyon Euro ile Fisnik Asllani. Bonservisi Hoffenheim'de bulunan 23 yaşındaki forveti takım arkadaşı Albian Hajdari 20 milyon euro ile takip ediyor. Edon Zhegrova ise 14 milyon euro ile 3. basamakta.
ELEMELERDE 2. OLDU
Kosova Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde elde ettiği sonuçlarla tarihindeki en dikkat çekici başarılarından birine imza attı. Daha önce Dünya Kupası finallerinde hiç yer alamayan Kosova, bu kez elemeleri ikinci sırada tamamlayarak play-off bileti aldı ve dev turnuva umutlarını son ana kadar taşıdı.
SON SENELERDE KATILABİLDİ
FIFA kayıtlarına göre Kosova, uzun yıllar boyunca farklı siyasi yapılar altında futbol sahnesinde yer aldı. 1930 ile 1938 yılları arasında Yugoslavya Krallığı'nın, 1950 ile 1990 arasında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin, 1994 ile 1998 arasında ise Federal Yugoslavya'nın bir parçası olarak değerlendirilen ülke, 2002 ile 2006 döneminde FIFA üyesi değildi. 2010 ve 2014 Dünya Kupası süreçlerinde de resmi FIFA üyeliği bulunmayan Kosova, bağımsız kimliğiyle ilk kez son yıllarda elemelere katılabildi.
5 GOL YEDİ
Kosova, 2018 ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde finallere kalma başarısı gösterememişti. Ancak 2026 elemelerinde ortaya koyduğu performans, ülke futbolu adına yeni bir dönemin kapısını araladı. Takım, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken 6 gol atıp kalesinde 5 gol gördü. Bu sonuçlarla grubunu ikinci sırada tamamlayan Kosova, play-off aşamasına yükseldi.
İLK KEZ BU KADAR YAKINLAR
Böylece Kosova, Dünya Kupası elemelerine katıldığı üç organizasyon içinde en başarılı derecesine ulaştı. Toplamda 24 eleme maçına çıkan ekip, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı. Daha önce iki kez finallere kalamayan Kosova için 2026 süreci, ilk kez gerçek anlamda Dünya Kupası kapısını aralayan organizasyon oldu.