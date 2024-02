24 yaşındayım. Çok sıkıntılıyım. Yeni evlendim. Ama ilişkide hemen boşalıyorum. Aklıma başka hiçbir şey değişmedi. Bir şeyler önerir misiniz?

ÖNCELİKLE eşinle olan cinsel ilişkini iş olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma.

Aklına eşin gelsin. Erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek başlangıçta herkesin aklına gelebilen ilk ihtimaldir. Ama hakimiyeti kaybetmene neden olabilir.

İç hastalıkları uzmanına görün.



SAKIZ ÇİĞNEME

Kabızlığım uzun süredir var. Çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. 'Huzursuz bağırsağın var demişti' doktorlar. Peki ben ne içebilirim?

HUZURSUZLUKTA bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir. Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Sakız, kahve, koyu çay, süt, sütlü kahve, limonata gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı ve papatya çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.



ADAÇAYI İYİ GELİR

Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. İlaçlar da kullandım. Maydanoz çayı da kullandım. Başka bitkiler işe yarar mı?

YARAR. Özellikle turna yemişi ile idrar yolunda bulunan bakterilerin idrar kesesi duvarına tutunmasını önleyip idrarı asitleştirerek bakterilerin yok edilmesine destek olabiliyor.

Beraberinde mutlaka adaçayı iç. Adaçayı ile ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

C vitamini içeren gıdalarda tüket. C vitamini günlük alınmalı.



ERKEN BAKIM GEREK

Nafiz hocam, 45 yaşındayım. Cildime çok iyi bakıyorum. Cildim iyice kırışmadan ne yapabilirim. Dolgu yaptırmak pek istemiyorum. Ne yapayım?

CİLT bakımı hem erkekler hem kadınlar için çok önemli. Yani kırışıklık deyince sadece kadınlar için sorunmuş diye düşünülüyor.

Cilt bakımı erken ve düzenli yapılırsa kırışıklık gibi şikayetler güç olur.



PANİK YOK TEDBİR VAR

33 yaşındayım. 7 aydır adette kanamam fazla oluyor. Muayene oldum. "Miyom var" dediler. Ameliyat gerekir mi?

TÜMÖR demek, kanser demek değildir. Rahim içindeki et topağı gibi düşün. Kas yapısında olduğundan böyle ifade edilebilir.

Çok çeşitlidir. Kişiye göre takip eden doktor tedavi kararı verir. Ağrı kontrolünde, kanama azaltılmasında, küçültülmesinde ilaç tedavileri verilebilir.

İlaçlı spiraller takılabilir.

Mecburiyet varsa ameliyat edilebilir. Öncelikle güveneceğin kadın hastalıkları uzmanını seç. Takibine gir.