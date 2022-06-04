Acelecilik seni bitirir

22 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Kaba olması beni üzüyor. Gebe kalmadığım için kızmaya başladı. Çocuğum olur mu?

KAFAN da duyguların da karışık... Eşinin de aklı karışık gibi duruyor. Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli. Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı.



AMELİYAT DA YETMEYEBİLİR

9 yıldır kulak zarım delik. Akıntılarım ve çınlamam arttı. Yakınlarım duymuyorsun sen diyor. Doktor, 'kireçlenme' dedi. Neresi kireçlenir kulağın?

KULAK zarının gördüğü zarar ve iltihap tekrarları kulak zarıyla işitme kemikçikleri arasında kireçlenme yapabilir. Tedavisi cerrahidir.

İyi bir cerrahi tedaviye rağmen tekrarlayabilir.

Kulak çınlamasının geçme ihtimali oldukça zayıftır.

Hastaların dikkat etmeleri gereken herhangi bir husus ve perhiz yoktur.



DİYABET İÇİN CEVİZ

Cevizi severim. Çok da yerim. Beyne iyi geldiğini söylüyorlar. Doğru mu?

HEM içi, hem ağacının kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Bol miktarda A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir. Verem, kansızlık ve şeker hastalığında hem besleyici, hem de tedavi edicidir.

Kahvaltıda iki adet ceviz içi ye. Yeşil ceviz meyvelerinin kabukları kaynatılarak içildiğinde cinsel gücü arttırır.

2 ceviz kabuğundan kaynatılmış- günde en fazla bir çay bardağı yeterlidir.