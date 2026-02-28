40 yaşındayım. Dört sene önce midemde gastrit çıkmıştı. Aldığım ilaçlar işe yaramadı. Mide ve karın ağrım geçmiyor. Doktor psikiyatriye yönlendirdi. Anti depresanlar da işe yaramadı. Ne yapacağım?



MİDE hastalıkları sadece hap yutunca geçen hastalıklar değildir. Alışkanlıklar düzelmezse hastalık tekrarlar. Az ve sık yemek yemelisiniz. İyi çiğnemeli, yeterince su içmelisiniz.

Antidepresanlar reflü şikayetlerinin tekrarlamasına neden olabilir. Bu nedenle tek bir doktor takibinde kalmalısınız. İlaçları düzenli kullanırken, alışkanlıklar değişmezse hastalık tekrar eder. Alkol ve sigara tüketimi, sakız çiğneme, gazlı içecekler mide sıkıntılarını tekrarlatır.



YAĞLI TÜKETME

Bir ay önce safra kesesi ameliyatı oldum. Artık her şeyi yiyebilir miyim? Şikayetim olur mu?

HAYIR. Sakın. Safra deposu gitti. Artık eskisi gibi yemek yersen sürekli şikayetlerin, hazımsızlıkların olabilir.

Listeyi unutma! Hazır mısın? Yaz o zaman. Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler, kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin helvası, yağlı börek, çörek, pasta, kek, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar, tavuğun yağlı kısmı (derisi), bütün yağlı yiyecekler, kızartmalar, kavurmalar, kuruyemişler (fındık, fıstık), sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek vb.), gaz yapıcı yiyecekler (kuru baklagiller, kereviz, karnabahar, lahana gibi sebzeler), sucuk, salam, sosis, pastırma sakıncalı gıdalar.