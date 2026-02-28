İsrail İran'a saldırdı! Tahran'da dumanlar yükseliyor

İSRAİL İRAN'A SALDIRDI

İsrail Savunma Bakanı İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Reuters'ın bildirdiğine göre İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tel Aviv'in İran'a karşı "önleyici bir saldırı başlattığını" bildirdi.