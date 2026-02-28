İsrail İran'a saldırdı! Tahran'da dumanlar yükseliyor
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Tam olarak hangi noktanın vurulduğu bilinmezken bölgeden dumanlar yükseliyor. Reuters'ın bildirdiğine göre İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tel Aviv'in İran'a karşı "önleyici bir saldırı başlattığını" bildirdi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail İran'ın başkenti Tahran'a saldırı başlattı.SON DAKİKA: İsrail İran'a saldırı başlattı!
CANLI ANLATIM
TAHRAN'DA PATLAMALAR DEVAM EDİYOR
İsrail İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılara devam ederken bölgeden ise dumanlar yükseliyor.
İSRAİL'DE MİSİLLEME ALARMI
İsrail'de İran'ın olası misillemesine karşı alarm durumuna geçildi. İsrail ordusu, ülke genelinde okulların kapatıldığını, halka evden çalışmalarının söylendiğini, kamuya açık toplanmaların yasaklandığını duyurdu.
İSRAİL İRAN'A SALDIRDI
İsrail Savunma Bakanı İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Reuters'ın bildirdiğine göre İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tel Aviv'in İran'a karşı "önleyici bir saldırı başlattığını" bildirdi.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Tam olarak hangi noktanın vurulduğu bilinmezken bölgeden dumanlar yükseldiği bildirildi.