Dereotu manava iyi gelir!
Orgazm olamamaya başladım. İdrarım da ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
Dereotu, satın aldığın manava iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için Nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir.
Üroloji, Nöroloji ve hatta belki de Fizik Tedavi Uzmanına ihtiyaç duyulabilir.
Uzun süredir çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde de herhangi bir hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?
Öncelikle aynı doktorun takibinde kalın. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk açısından risk olabilir.
İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur.
Doğuştan veya sonradan (Peyroni hastalığı) olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.
21 yaşındayım. Fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczacı mide ilacı satmadı. Reçetesiz diye mi vermedi acaba?
Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider.
Faydası olmaz. Bu nedenle doktorun sana göre bir değişiklik yapsın.
KUM VE PROSTAT BAĞLANTISI
55 yaşındayım.
Daha önceden de kum döküyordum.
Kum dökmek prostatı büyütür mü?
Hayır büyütmez.
Prostat bezi ve idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolu kanamaları olabilir.
Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi gerekir. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzmanı muayenesine.
KAHVE ŞEKERİ TETİKLEMEZ
45 yaşındayım.
Şeker hastasıyım.
Günde 2-3 fincan kahve içiyorum.
Acaba zararı var mı?
Şeker hastaları kahve içebilir. Ancak şekersiz olması ve günde bir fincanı geçmemesinde fayda var.
Kahvenin kan glikozunu yani şekerini düşürücü etkisi vardır. İçerdiği polifenol gibi maddelerle ileri yaşlardaki felç riskini de azalttığı biliniyor. Kahvenin ayrıca karaciğer için de koruyucu özelliği vardır. Arkadaşların 40 yıllık hatır sahibi olmak istiyorlarsa ara sıra kahve ikram edebilirler.
SİGARA REFLÜYE YOL AÇAR
Ekşimem yanmam çok. Doktora gittim. "Sigaradan" dedi. Her sıkıntımda sigara diyorlar.
Mideyle sigaranın ne alakası var?
Sigara içtiğin sürece reflü şikâyeti tekrarlar. Tütün asidi dengeleyen koruyucu mekanizmalara zarar verir.
Asit üretimini uyararak arttırır. Yemek borusu ile mide arasındaki kasların gevşemesine neden olur. Asit Reflü'süne yol açar. Yemek borusu alt ucunda basıncı azaltır. Mideki gıdaların boşalmasında yavaşlama yapar. Reflü sayısını arttırır.
Tükürük salgılamasını olumsuz yönde değiştirir. Yani reflünün de sigarayla alakası var.
23 yaşındayım. 15 yaşımdan beri kansızlık var. İlaç kullanıyorum ama geçmiyor. Siz ne önerirsiniz? Ne yapmam gerekir?
Kansızlık dediğimiz hastalık tıpta "ANEMİ" ismiyle tanımlanır. Bir çok değişik tip Anemi vardır.
Kansızlıklarda önemli olan Demir, B12 vitamini, folik asit gibi kan yapımında kullanılan maddelerin kanımızda eksik olmamasını sağlamaktır.
Her şey tamam olsa bile kan düşüklüğü denilebilecek bir eksiklik söz konusu olabilir.
Bağırsaklarımda ağrı var. Doktor ilaç yazdı ama düzelmedi. Ya kabız ya ishal oluyorum.
Kebabe otu önerdiler. İyi gelir mi?
Anlattığın kadarı ile Spastik Kolit, Huzursuz Bağırsak Hastalığı dediğimiz bir hastalığa sahip olma ihtimalin yüksek. Karın ağrısı, gaz, kabızlık-ishal atakları ile kendini gösterir.
Esas tedavinin yerini tutmaz.
En iyisi bir İç Hastalıkları Uzmanının takibinde kalmaktır. Yavaş yavaş, sabırla iyileşmeyi bekle. Meyveler, sebzeler, kepekli undan yapılmış ekmek ve kepekli gıda tüketebilirsin. Tuvaletin geldi mi erteleme.
Adet düzensizliğim oldu. 39 yaşındayım ve rahim ağzı kanseri olmaktan çok korkuyorum.
Bu rahatsızlığın belirtileri nelerdir?
Rahim ağzı kanseri için doktorunuzun kontrolünde "Yayma" dediğimiz rahim ağzı hücre incelemesi yapılmalıdır.
Ayrıca kokusuz ve koyu renkli akıntılar, cinsel ilişki sonrası kanamalar, normal düzenin dışındaki vajinal kanamalar, menopoz döneminde kanama olması ve karın ağrısı rahim ağzı kanserinin işaretleri olabilir. Kaldı ki hiçbir belirtide vermeyebilir. Düzenli kontrollerini yaptır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Dereotu manava iyi gelir!
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