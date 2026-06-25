Anneye 6 yıl erken emeklilik: Şartları sağlayanlar avantajı kullanıyor

Borçlanma tutarı brüt ücrete göre en az 33.030 TL, en fazla 297.270 TL arasında değişiyor.

Borçlanma için doğumdan önce en az 1 gün prim ödenmiş olması ve doğumdan sonraki sürelerde çalışılmamış olması gerekiyor.

3 çocuk için borçlanma yapan bir anne toplam 6 yıl yani 2 bin 160 gün prim satın alabiliyor.

Doğum borçlanması çocuk sayısı 3'e çıkarıldı ve SSK, Bağ-Kur ve memur olan tüm annelere hak tanındı.

Kadınlar sigortalı olduktan sonra doğum yaptıkları her çocuk için 2 yıl prim satın alarak erken emekli olabiliyor.

Emeklilik her çalışanın hayali. Yasalarımıza göre emeklilik için öncelikle prim gerekiyor. Prim şartını tamamlamak için çalışmak ya da kendi işini yapmak dışında borçlanarak gün satın almak da bulunuyor. İşte bu noktada kadınlar ve anneler için özel avantajlar bulunuyor...

Doğum borçlanması nedir?

Kadınlar sigorta olduktan sonra doğum yapmışlarsa her bir çocuk için 2 yıl prim satın alabiliyor. Bu primleri emeklilik hesaplarında kullanarak erken emekli olabiliyor.