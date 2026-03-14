Yetmez. Tabii ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir. Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı. Prostat bezin varsa muayenesi de var.Bu hastalıklar tiroit bezimizin hastalıklarıdır. Tiroit bezi, iyot ve tirozinden tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) yaparak, kana tiroit hormonunu salgılar. Tiroit bezi, öteki iç salgı bezleriyle ilişkili olarak etkinlik gösterir. Çalışması özellikle hipofizin salgıladığı uyarıcı tireotrop hormonunun (TSH) etkisine bağlıdır. Çeşit çeşit hastalığı vardır. Anlattıklarına bakılırsa kız kardeşinizde HAŞİMATO TROİDİT dediğimiz bir hastalık tanımlanmış. Muhtemelen troidi çok çalışıyor. Genetik yatkınlık ihtimali olan bir hastalıktır.Bu nedenle sizin de şikayetlerinizin kaynağı bu olabilir. Mutlaka iç hastalıkları uzman muayenesi olmalısınız.Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar, çay, kahveden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlık yapabilir. Ayrıca erkenden tedavi edilmezse basur veya hemoroit dediğimiz makat varisleri olabilir.