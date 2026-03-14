SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Prostat genetik
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Prostat genetik

Eklenme Tarihi 14 Mart 2026
Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor 'Size de bakalım' dedi. 'Hazır değilim' dedim. Sadece kanla baksak. Yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

Yetmez. Tabii ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir. Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı. Prostat bezin varsa muayenesi de var.

UZMANA GÖRÜNÜN

Kız kardeşim aşırı terliyor. Doktor 'Haşimato hastasısın' demiş. Ben de çok terliyorum acaba ben de aynı hastalığa yakalanmış olabilir miyim? Ne yapmalıyım?
Bu hastalıklar tiroit bezimizin hastalıklarıdır. Tiroit bezi, iyot ve tirozinden tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) yaparak, kana tiroit hormonunu salgılar. Tiroit bezi, öteki iç salgı bezleriyle ilişkili olarak etkinlik gösterir. Çalışması özellikle hipofizin salgıladığı uyarıcı tireotrop hormonunun (TSH) etkisine bağlıdır. Çeşit çeşit hastalığı vardır. Anlattıklarına bakılırsa kız kardeşinizde HAŞİMATO TROİDİT dediğimiz bir hastalık tanımlanmış. Muhtemelen troidi çok çalışıyor. Genetik yatkınlık ihtimali olan bir hastalıktır.Bu nedenle sizin de şikayetlerinizin kaynağı bu olabilir. Mutlaka iç hastalıkları uzman muayenesi olmalısınız.

KABIZLIĞIN NEDENİ ÇOK

Sürekli kabız oluyorum. Yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum ama bir işe yaramıyor.Bana bir çare doktor bey...
Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar, çay, kahveden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlık yapabilir. Ayrıca erkenden tedavi edilmezse basur veya hemoroit dediğimiz makat varisleri olabilir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
